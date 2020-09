vor 47 Min.

Corona: Infizierter Schüler am Descartes-Gymnasium

An mittlerweile fünf Schulen im Landkreis mussten Klassen in Quarantäne geschickt werden. Auch ein Kindergarten in Neuburg ist betroffen.

Nun ist auch am Descartes-Gymnasium in Neuburg ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt mitteilte, sollen die Mitschüler des Siebtklässlers am Dienstag und am Donnerstag abgestrichen werden. Da der Schüler auch die Mittagsbetreuung des Descartes-Gymnasiums besucht hat, sind auch Kinder der Mittagsbetreuung betroffen, die sich über mehrere Jahrgangsstufen verteilen. Die betroffenen Schüler befinden sich in Quarantäne und dürfen erst wieder an die Schule zurück, wenn sie zweimal negativ auf Covid-19 getestet wurden.

An der Mittelschule in Schrobenhausen war das am Montag der Fall. Dort durfte ein Großteil der Schüler wieder an die Schule, nachdem sich ein Schüler infiziert hatte. Bei vier Schülern fehlen noch Testergebnisse. Diese werden nach Erhalt des zweiten Negativergebnisses ebenfalls wieder die Schule besuchen können, teilte das Landratsamt mit.

Auch die Paul-Winter-Realschule musste zuletzt einen Corona-Fall vermelden. Die 9. Klasse, die seit vergangener Woche in Quarantäne ist, wurde am Freitag zum ersten Mal abgestrichen. Alle Ergebnisse der getesteten Schüler sind negativ. Eine zweite Testung erfolgte am Montag.

Der Coronavirus hat mittlerweile auch Kindertagesstätten erreicht. So mussten im Kindergarten St. Peter in Neuburg zwei Gruppen in Quarantäne geschickt werden, nachdem sich dort ein Kind infiziert hatte. Die Testung der Kinder und Betreuer, die als Kontaktpersonen der 1. Kategorie gelten, erfolgt am Mittwoch. Eine Möglichkeit zu einer vorzeitigen Aufhebung der Quarantäne bei Kindergartenkindern gibt es aktuell nicht. Die Quarantänezeit beträgt 14 Tage.

Das Virus an Betreuungseinrichtungen erwischt allerdings nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Mitarbeiter. So wurde jetzt an der Franziska-Umfahrer-Grundschule in Schrobenhausen eine Betreuungskraft einer Ganztagesklasse als Covid-19-positiv gemeldet. Die Betroffenen wurden am Samstag durch das Gesundheitsamt getestet. Ein zweiter Test wird am Mittwoch durchgeführt. Sollten diese beiden negativ sein, ist ein Schulbesuch wieder möglich.

Und zuletzt ist die Dr.-Walter-Asam-Schule in Aresing betroffen. Dort ist ebenfalls eine Betreuungskraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch hier gilt: Sollten zwei Tests negativ ausfallen, ist ein Schulbesuch wieder möglich.

Alles in allem meldet das Gesundheitsamt zum Stand Montag elf Infizierte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, davon stammen fünf Personen aus Neuburg, vier aus Schrobenhausen und jeweils eine aus Aresing und Rennertshofen. (nr)

Themen folgen