23.10.2020

Corona: Jetzt schon 110 Erkrankte

Inzidenz im Landkreis nähert sich der dunkelroten Stufe

Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Personen steigt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weiter an. Wurden am Mittwoch 85 Erkrankte gezählt, waren es am Donnerstag schon 110. Wie das Gesundheitsamt meldete, gab es 28 Neuinfektionen, drei Personen gelten als genesen. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Patienten im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 594.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt Stand Donnerstag laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 72,97. Diese Quelle ist die maßgebliche für die Einordnung nach der sogenannten „Söder-Ampel“. Hält die Entwicklung an, ist damit zu rechnen, dass der Landkreis am Wochenende den Inzidenz-Wert von 100 (100 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100.000 Einwohner) knackt und damit in die „dunkelrote Warnstufe“ eintritt. Wie Ministerpräsident Markus Söder im Landtag in seiner Regierungserklärung zu Corona ankündigte, soll es in diesem Fall weitere Besucher-Einschränkungen bei Veranstaltungen sowie eine Sperrstunde bereits ab 21 Uhr geben.

Coronafälle: Jagdgeschwader setzt Flugbetrieb aus

Die Corona-Entwicklung hat mittlerweile auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb der Bundeswehr in Zell. Wegen einzelner Corona-Fälle setzt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 zunächst bis zum 26. Oktober den Flugbetrieb aus, heißt es in einer Mitteilung. Um die weitere Ausbreitung des Erregers zu verhindern, wurden die betroffenen Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Der betroffene Personenkreis wird in der Kaserne getestet. (clst)

