Das sagen Unternehmer in Neuburg zur Senkung der Mehrwertsteuer

Plus Mit Senkung der Mehrwertsteuer will die Bundesregierung den Konsum nach dem Corona-Lockdown ankurbeln. Was Unternehmen in Neuburg davon halten, welche Branchen sie umsetzen und welche nicht.

Von Elena Winterhalter

Seit 1. Juli gilt in Deutschland ein reduzierter Mehrwertsteuersatz. Der reguläre Satz wurde von 19 auf 16 gesenkt, der ermäßigte von sieben auf fünf Prozent. Konsum ankurbeln lautet das Ziel der Bundesregierung. Aber klappt das auch? Wir haben uns in mehreren Branchen umgehört, ob die Verbraucher tatsächlich vom Konjunkturpaket profitieren und was die Unternehmer im Landkreis davon halten.

Hinter der Gastronomie liegen aufreibende Wochen. Kaum eine Branche hat es härter getroffen. Bei Karl Deiml, Inhaber vom Neuwirt in Neuburg, klingt das so: „Wir haben nur überlebt, weil es Soforthilfen und Kredite gab.“ Die Senkung von sieben auf fünf Prozent gibt er nicht an die Gäste weiter – aus gutem Grund. „Wir haben höhere Kosten durch die Hygieneauflagen, auch die Preise für Lebensmittel sind gestiegen, da weniger geerntet und transportiert wurde.“

Neuwirt-Inhaber erhofft sich spürbare Entlastung

Hinzu kommt, dass viele Restaurants und Gaststätten längst nicht bei Umsätzen angekommen sind, die vergleichbar wären mit der Zeit vor Corona. „Es wird von Woche zu Woche besser“, so Deiml. „Aktuell liegen wir aber etwa bei 50 bis 60 Prozent vom alten Geschäft.“ Von der Mehrwertsteuersenkung bis Dezember dieses Jahres erhofft er sich eine spürbare Entlastung. „Wir Gastronomen müssen sehen, dass wir annähernd wieder so verdienen, dass wir überleben können. Und das geht nur, wenn alle Branchen gemeinsam wieder ins Laufen kommen.“

Bäckermeister Wolfgang Schlegl ist skeptisch, ob das Konjunkturpaket tatsächlich seinen Zweck erfüllt und die Wirtschaft ankurbelt. Er hofft vielmehr auf weitere Lockerungen und vor allem darauf, dass es keine zweite Infektionswelle geben wird. Auch sein Geschäft ist in den Monaten März, April und Mai stark eingebrochen. „Wir geben daher die zwei Prozent nicht weiter.“ Er hofft, dass sich die Einbußen dadurch etwas ausgleichen lassen.

Bäckermeister aus Neuburg: Aufwand bei Umstellung enorm

Außerdem sei der organisatorische Aufwand enorm: neue Preisschilder drucken, Kassensysteme umstellen. Weitere Ausgaben, die sich in die lange Liste an coronabedingten Kosten einreihen würden. „Allein für Plexiglas habe ich ohne Montage rund 3000 Euro ausgegeben, ganz zu schweigen von Masken, Desinfektionsmittel und und und.“ Wenn Schlegl die Ausgaben überschlägt, kommt er auf einen fünfstelligen Betrag.

Hinzu kommt, dass sich zwei Prozent schlecht auf eine Semmel umlegen lassen. „Das sind 0,7 Cent Ersparnis. Wie soll ich das machen? Beim Aufrunden bescheiße ich mich selber, abrunden geht logischerweise auch nicht.“ Aber es gibt auch gute Nachrichten: „Unsere Umsätze sind auf dem alten Niveau und darauf sind wir sehr stolz.“

Teilweise lange Wartezeiten beim Neuwagenkauf

Deutlich höhere Beträge lassen sich beim Autokauf einsparen. „Trotzdem ist von Erholung keine Spur“, sagt Helmut Reiter, Verkaufsleiter im Autohaus Prüller. Zwar sei die Nachfrage leicht gestiegen, die Umsetzung sei aber kompliziert. Viele Neuwagen haben coronabedingt lange Lieferzeiten. Bei zahlreichen Herstellern standen die Bänder still. „Wir haben bei einigen Modellen bereits Lieferzeiten bis 2021“, sagt Reiter. Der Haken: Der Steuervorteil gilt nur bis Dezember 2020. Wer seinen Neuwagen erst 2021 bekommt, profitiert also nicht. Freuen dürfen sich dafür diejenigen, die bereits ein Auto bestellt haben, das jetzt erst ausgeliefert wird. „Diese Kunden profitieren von der Mehrwertsteuersenkung.“ Anders die Situation auf dem Gebrauchtwagen-Markt. Dort schlage sich laut Reiter die Senkung ohne Zeitverzögerung nieder.

„Der Verwaltungsaufwand ist extrem hoch. Kunden müssen aufgeklärt werden, Sonderzahlungen und Leasingverträge anteilig berechnet werden. Ich denke, es hätte bessere und einfachere Alternativen zur Mehrwertsteuersenkung gegeben“, sagt Reiter.

Auch der faire Handel ist schwer von der Corona-Krise betroffen, allen voran die Produzenten im Globalen Süden. Deshalb beteiligt sich auch der Weltladen in Neuburg an der bundesweiten Aktion #fairwertsteuer. Die Mehrwertsteuersenkung wird an einen Fonds zur Unterstützung von Handelspartnern weitergegeben. Das Geld landet also bei denjenigen, die besonders von der Krise betroffen sind.

Kunden der Stadtwerke Neuburg profitieren bei Jahresabrechnung

Gute Nachrichten für Kunden der Stadtwerke Neuburg: „Wir können erfreulicherweise den kompletten Stromverbrauch in der Jahresabrechnung mit dem gesenkten Satz besteuern, nicht nur die zweite Jahreshälfte“, sagt Florian Frank, Bereichsleiter Rechnungswesen und Personal der Stadtwerke. Genauso verhält es sich mit der Abrechnung für Wasser, wobei da der ermäßigte Steuersatz von 5 Prozent greift. „Was wir nicht machen können, ist die bestehenden monatlichen Abschlagszahlungen anpassen. Das wäre ein extremer Aufwand mit wenig Nutzen für den Verbraucher“, so Frank. Ebenfalls nicht praktikabel sei der verminderte Steuersatz bei Parkgebühren. „Eine Stunde würde dann statt einem Euro 97 Cent kosten. Die Umstellung gibt der Parkautomat nicht her. Ich denke aber, das ist verkraftbar.“

In diesem Bereich hält man sich eher bedeckt, was konkrete Aussagen angeht. Euphorie herrscht allerdings nicht, so viel ist klar. Es gibt Stimmen, die sagen, dass der Wirtschaft mehr geholfen gewesen wäre, wenn die Kunden mehr Geld im Geldbeutel hätten, sprich Lohnsteuer- statt Mehrwertsteuersenkung.

