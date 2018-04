17:34 Uhr

Der Dorfklatsch geht in die nächste Runde

Am Vorabend des Volksradfahrens in Burgheim darf beim Theaterstück des Radfahrervereins wieder gelacht werden.

Von Jasmin Roßmann

Bereits zum 45. Mal findet an Christi Himmelfahrt das traditionelle Volksradfahren des Radfahrervereins Burgheim statt. Ein Anlass, auf den erneut mit einem Gaudi-Programm am Vorabend (9. Mai) eingestimmt werden soll. Dieses besteht, wie in den vergangenen Jahren, aus einem humorvollen Dreiakter aus der eigenen Feder des Vereins sowie aus musikalischer Unterhaltung, dieses Jahr vom Duo „Hans & Franz“. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Beim Programm der Auftaktveranstaltung zum Volksradfahren bleibt sich der Radfahrerverein treu: Denn wie es der Zufall so will, tauchen „Gudrun“ (Carina Dick) und „Annelies“ (Elena Faller) während ihrer Radltour durch Burgheim auch dieses Jahr wieder genau an den richtigen Plätzen auf, um die besten Stories aus dem Dorf zu erfahren. Was dabei zutage kommt? Vor allem die kleinen und großen Aufregungen der Burgheimer Bewohner. Wer nun denkt, dass dort doch nichts geboten sei, der wird sich „sauber umschauen“. Denn vor allem über (umstrittene) Projekte der Marktgemeinde sowie über Geschichten aus den zahlreichen Ortsvereinen wissen die Theaterspieler einiges zu berichten und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Dramatische Szenen im Burgheimer Nachtleben werden genauso ausgeplaudert wie Vorkommnisse im diesjährigen Faschingstrubel. Die Damen „Gudrun“ und „Annelies“ zieht es während ihrer Tour mit dem Fahrrad quer durch die Gemeinde. Neben dem unausweichlichen „Hotspot“, dem Rathaus, wird sich eine Szene auch am Burgheimer EU-Weiher abspielen. Während des Stückes wird klar, dass sich nicht nur für die Bewohner von Burgheim das Dorfleben als äußerst aufregend erweist, sondern dass sich auch die Mitarbeiter der Gemeinde wieder einmal einigen Herausforderungen in ihrer täglichen Arbeit stellen mussten.

„Unser Ziel war es, die Highlights in einer zusammenhängenden Story zu verknüpfen. Dabei war es uns vor allem wichtig, dass alle gemeinsam darüber lachen können. Die Gags sind natürlich immer mit einem zwinkernden Auge zu betrachten“, berichtet Mitspielerin Magdalena Dußmann.

Das Theaterteam wird vervollständigt durch Markus Schmid, Anton Kugler, Margit Kugler und Anna-Lena Jester. Seit über zwei Monaten basteln die Vereinsmitglieder des Radfahrervereins Burgheim an ihrem selbstverfassten Stück. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten, dass es nun bald losgeht: Die Auftaktveranstaltung beginnt am Mittwoch, 9. Mai, um 20 Uhr beim Kellerwirt in Burgheim, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Karten gibt es bei der Metzgerei Lix und Bäckerei Käs (Vorverkaufspreis 6 Euro, Karte mit Schaschlik und Pommes 12 Euro, Abendkasse 7 Euro; Speisen vor Ort: Currywurst und Pommes, Wurstsalat mit Brot).