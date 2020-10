vor 32 Min.

Der Kult-Metzger auf dem Neuburger Wochenmarkt

Plus Seit 30 Jahren ist Richard Karg treuer Stammgast auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Wenn der wortgewandte Metzgermeister aus Vohburg gut gelaunt ist, kann die Wurst schon mal ein bisschen weniger kosten.

Von Winfried Rein

„Gib mir an Zwoarer, des passt.“ Richard Karg reicht dem Kunden zwei Paar Käsekrainer über die Ladentheke. Seit 30 Jahren hält der Metzgermeister aus Vohburg die Stellung auf dem Neuburger Wochenmarkt – jeden Mittwoch, jeden Samstag. Karg ist Kult geworden.

Mittwochs verspeisen Banker, Beamte und Bauarbeiter, Journalisten, Verkäuferinnen und wer auch immer Wiener, Bauern- und Weißwürste am Stand des Selbstvermarkters. Seit März allerdings fällt heuer der „warme Markt“ flach, das städtische Ordnungsamt hat einen Lockdown verordnet, der bis heute anhält. Es sollen sich keine Gruppen vor dem Metzgerstand bilden.

Tönnies-Affäre brachte Aufschwung für heimische Metzgereien

Die Tönnies-Affäre im Juni hat der Fleischindustrie eine Delle und den einheimischen Metzgern einen kleinen Aufschwung verschafft. Einen großen Run auf regionale Ware hat Richard Karg danach nicht festgestellt, „aber die Leute fragen jetzt genauer nach Herkunft und Beschaffenheit von Fleisch und Wurst.“ Ihm ist das recht, er kann plausibel antworten.

Die Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO seinerzeit vor zuviel Verzehr von rotem Fleisch und möglicher krebserregender Wirkung hat er immer schon als unvernünftige Panikmache gesehen. Auf die Menge komme es an, und so empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Fleisch als Lieferant von Mineralstoffen und Vitaminen zu schätzen, und gleichzeitig „Fleisch, Wurstwaren und Eier in Maßen zu sich zu nehmen.“

Auch dieser Einschätzung will der Metzgermeister aus Vohburg nicht widersprechen. Die Kundschaft wird sich ihren Konsum schon selbst einteilen, und wenn die Besucher am Schrannenplatz wieder 200 Kilogramm Kesselfleisch von Richard Karg im Zuge einer BRK-Aktion in wenigen Stunden verspeisen, dann ist das auch eine Antwort.

Der Leberkäse ist beim Neuburger Metzger früh weg

Seine Preisgestaltung ist flexibel. „Wenn er gut drauf ist, wird die Wurst billiger“, weiß Assistent Martin. Das heißt, wenn der Metzger schlecht drauf ist, rundet er nach oben auf. Das passiert selten. „I dua dir no zwoa Pfefferbeißer nei und a Lyoner, dann macht’s groad an Fünfer“, so läuft es in der Regel. Das Geschäft geht und der Kunde freut sich über die Zugabe.

Zwei Touristen fragen um 12.15 Uhr nach Leberkäse. „Ja, wos fällt denn eich ei, der Leberkas is scho lang weg“, unterrichtet der Metzger die Nicht-Einheimischen. „Aber ihr könnt’s no Schlawinerl haben.“ Leber-, Kalbs- und Schweinskäse gehen früh weg, Weißwürste, zumindest verschweißt, gibt es auch noch mittags. Die Oma holt sich zwei Sulz, die Burschen wollen Steaks zum Grillen, die Verkäuferin vom übernächsten Laden lässt Kochschinken, Salami, Landjäger, Gschwollene und Schnitzelfleisch einpacken. „Macht an Fünfziger glatt.“ Es ist eine Sammelbestellung der Stammkundschaft.

Ernsgaden, Vohburg, Vaterstetten, Kösching, Neuburg – Familie Karg ist viel unterwegs. Bruder Rudolf bestückt den fahrenden Laden mit regionaler Ware, Richard geht auf Reise. Der Vater hatte das Geschäftsmodell gegründet und eingeführt – auch auf dem Neuburger Wochenmarkt.

