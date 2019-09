00:34 Uhr

Der Landrat hat „Ja“ gesagt

Die Burgheimer Schützen feiern nächstes Jahr ihr 150. Jubiläum und haben dafür Peter von der Grün als ihren Schirmherrn gewinnen können

Von Thomas Bauch

Nächstes Jahr feiert der Schützenverein 1870 Burgheim sein 150-jähriges Bestehen. Für dieses Jubiläum braucht es traditionsgemäß einen Schirmherrn – und bei diesem haben die Schützen vor Kurzem angeklopft. Es ist kein geringerer als Landrat Peter von der Grün, der als Unterstützer für das Jubiläum fungieren wird.

Die Zusage dafür haben sich vor Kurzem rund 20 Vertreter des Vereins abgeholt. Dazu marschierten sie nach Bertoldsheim, wo Schützenmeister Thomas Bauch erst einmal Silke von der Grün einen Blumenstrauß mit ihren Lieblingsblumen überreichte. Danach baten die Schützen um die Übernahme der Schirmherrschaft – und zwar in Versform – und überreichten ihm die entsprechenden Insignien. Außerdem merkten die Schützen an, dass seine Frau ja schon fest als Dirigentin mit der Marktmusikkapelle verpflichtet sei und wenn er seine Frau am Pfingstwochenende 2020 sehen will, es unumgänglich sei, den Schirmherrnposten zu übernehmen.

Ausgestattet mit orangefarbenem Schirm und Poloshirt wollte der Landrat es den Schützen jedoch nicht zu leicht machen und testete sie mit mehreren, den Landkreis betreffenden Fragen, welche die Schützen zur Zufriedenheit des neuen Schirmherrn fast alle richtig beantworten konnten. Nur bei der Flächengröße des Landkreises lagen die Schützen deutlich daneben.

Als letztes Hindernis musste der Schützenmeister mit Pfeil und Bogen eine Zielscheibe treffen. „Na toll lieber Peter, da hast du dir den schlechtesten Schützen unter den Anwesenden ausgesucht“, sagte der Schützenmeister lachend, brachte dann aber doch alle sechs Pfeile sicher ins Ziel.

Nachdem die Schützen alle Aufgaben gemeistert hatten und die von der Grüns eine kurze „Familienkonferenz“ abgehalten hatten, gab es des ersehnte „Ja“. „Es ist mir eine Ehre und besondere Freunde, dass ich euer Schirmherr sein darf“, sagte der Landrat und erhielt dafür einen langen Applaus der Burgheimer Schützen.

Die geglückte Verbindung wurde natürlich gebührend gefeiert – mit frischem Leberkäse, Semmeln und Getränke in der Garage des Landrats.

