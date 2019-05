vor 4 Min.

Die AWO macht das Leben in Rennertshofen bunt

Beim Ortsverband wurde der Vorstand neu gewählt. Außerdem kam Christine Eichner eine besondere Ehre zuteil.

Von Michael Geyer

Viele Vereine klagen über das mangelnde Interesse ihrer Mitglieder, die sich nicht einmal bei der Jahresversammlung sehen lassen. Die AWO Rennertshofen hat damit keine Probleme. Weil sie ihre Jahresversammlung immer mit der Maifeier zusammenlegt, kommen die Mitglieder gerne. Denn es gibt nicht nur Informationen über die Vereinsarbeit, sondern auch was zum Schnabulieren und fürs Herz und das Gemüt. Deswegen konnte auch heuer Vorsitzende Barbara Mörtel rund die Hälfte der 70 Vereinsmitglieder im „Kontrast“ im ehemaligen Dirnbräu begrüßen. Ehrenvorsitzender Peter Eglauer und Altbürgermeister Ernst Gebert bekundeten durch ihre Anwesenheit genauso ihr großes Interesse an der Arbeit der AWO wie Bürgermeister Georg Hirschbeck mit Gattin Sophie und 3. Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner sowie Kreisvorsitzender Horst Winter. Alle Besucher verfolgten aufmerksam die Versammlung, hatten aber auch im Anschluss daran ihre Freude an Kaffee und Kuchen, den Pizzaschnitten und vor allem an den Darbietungen der Konsteiner Saitenmusik, deren Vortänzerpaar viele zum Maitanz animierte. Zum Schluss gab es für jeden ein blumiges Mitbringsel für die Lieben zu Hause.

Zuerst standen aber die Formalitäten der Hauptversammlung im Vordergrund. In einer Gedenkminute gedachte die Versammlung der verstorbenen Emma Kraskewitz, die der AWO 39 Jahre lang die Treue gehalten hatte und dabei 31 Jahre als Kassenprüferin tätig gewesen war. Barbara Mörtel erwähnte in ihrem Jahresbericht zahlreiche Termine. Dazu gehörten die regelmäßigen monatlichen Spielenachmittage im Markttreff, die Jahresversammlung mit Maifeier und der gemeinsame Ausflug nach Abensberg mit Besichtigung der Brauerei und des Hundertwasserturms. Im Dezember gab es eine stimmungsvolle Adventfeier.

Bürgermeister Hirschbeck: Die AWO ist ein Gewinn für Rennertshofen

Auch im neuen Jahr war der Verein aktiv: Für den Faschingsumzug hatte sich Faschingsorganisatorin Irmgard Pahl wieder etwas Besonderes ausgedacht: Die AWO-Mitglieder erhielten für ihren Beitrag unter dem Motto „Bunte Brautpaare aus aller Welt“ viel Beifall. Recht gut besucht und unterhaltsam war auch der Faschingsball, den die AWO zusammen mit dem Gartenbauverein und den Senioren der Pfarrei abgehalten hatte. Sammlungsorganisatorin Irmgard Pahl konnte Erfreuliches über die Frühjahrssammlung berichten: 13 Sammlerinnen erbrachten eine Einnahme von 3175,50 Euro, wovon die Hälfte in der Vereinskasse bleiben und zur Hilfe vor Ort verwendet werden können.

Der Kreisvorsitzende freute sich, dass in Rennertshofen eine so wertvolle Arbeit geleistet wird und berichtete den Mitgliedern auch von der Arbeit des Kreisverbands. Bürgermeister Hirschbeck lobte das große ehrenamtliche Engagement der AWO, die aus dem gemeindlichen Leben nicht mehr wegzudenken sei. Weil sie mitgestalte und das Leben bei uns bunter mache, seien ihre Aktivitäten ein Gewinn für die Marktgemeinde.

Kreisvorsitzender Horst Winter ehrte Christine Eichner für ihre 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand der AWO Rennertshofen. Bild: Michael Geyer

Dann schritten die Mitglieder unter seiner Wahlleitung zu den Neuwahlen. Deutlicher hätte der Vertrauensbeweis gar nicht ausfallen können. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Das klare Votum bestätigte dem Führungsteam seine bisherige Arbeit. Dass die Kandidaten auch voll hinter ihrer Entscheidung stehen, zeigte sich, dass es keine Enthaltungen gab und viele „Altgediente“ sich wieder zur Wahl stellten. Eine davon ist Christa Eichner: Sie engagiert sich bereits 30 Jahre lang als Schriftführerin und darüber hinaus 20 Jahre lang in einer Doppelfunktion als Kassier für die Ziele der AWO. Sowohl Barbara Mörtel als auch Horst Winter würdigten ihren Einsatz und schenkten ihr eine AWO-Uhr und eine Kinokarte. Auch Peter Eglauer, der 22 Jahre lang Vorsitzender war, und Ludwig Braun, der schon drei Jahrzehnte lang Kassenprüfer ist, wurden für ihre 30-jährige Mitgliedschaft besonders geehrt.

