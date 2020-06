vor 2 Min.

Die Wirtschaftsschule wird fünfstufig

Plus Ab dem nächsten Schuljahr können Schüler auch schon nach der fünften Klasse in die Wirtschaftsschule wechseln. Warum sich gerade Eltern dieses Modell gewünscht haben.

Von Manfred Dittenhofer

480 Schüler besuchen die Wirtschaftsschule Neuburg in diesem Schuljahr. Das ist etwa ein Viertel aller Schüler des Staatlichen Berufsschulzentrums Max-von-Pettenkofer Neuburg. Und ab dem kommenden Schuljahr bietet die Schule eine neue Einstiegsmöglichkeit. Neben der bereits vorhandenen zweistufigen und der vierstufigen Variante können Schüler dann schon mit der sechsten Jahrgangsstufe den Unterricht in der Wirtschaftsschule beginnen und anschließend fünf Jahre lang die Schule an der Pestalozzistraße in Neuburg besuchen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

„Die fünfte Jahrgangsstufe ist im bayerischen Schulsystem eine Art Gelenkklasse, in der sich der Inhalt aller Schulformen überschneiden soll“, erklärte diese Neueinführung die stellvertretende Schulleiterin Marion Wohlsperger. Eltern hätten sich diese zusätzliche Möglichkeit massiv gewünscht. Und der Landeselternverband hat sich dafür eingesetzt, damit die Bildungsentscheidung, die bisher so starr bereits während der vierten Jahrgangsstufe in der Grundschule getroffen werden musste, etwas nach hinten geschoben werden konnte. Wirtschaftsschule: Es gibt drei Möglichkeiten Auf dem Weg in die Wirtschaftsschule gibt es also ab sofort drei Möglichkeiten. Mit der neuen fünfstufigen Variante treten Schüler nach der fünften Klasse in die Wirtschaftsschule über, bei der bereits vorhandenen vierstufigen Lösung dann erst in der siebten Klasse. Und schließlich bietet die Wirtschaftsschule das bewährte zweistufige Modell, das vor allem Absolventen der Mittelschule nutzen. Bei dieser Variante kommen die Schüler für eine 10. und 11. Jahrgangsstufe an die Wirtschaftsschule und absolvieren mit der Abschlussprüfung den mittleren Schulabschluss. Aber auch Gymnasiasten haben dann noch einmal die Möglichkeit zum Wechsel. Und laut Wohlsperger nutzen diese Chance doch einige Schüler. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Einführung der fünfstufigen Variante bedeutet, dass die Schule auch mehr Planstellen für Lehrer benötigt. „Bisher schaut es so aus, dass unsere Wünsche vom Ministerium erfüllt werden“, freut sich Marion Wohlsperger. Übermäßig mehr Schüler erwartet die stellvertretende Direktorin nicht, denn mit Einführung der sechsten Jahrgangsstufe würde sich das Nutzungsverhalten der bisherigen Anmeldungen eben auf zwei Jahre verteilen. „Wir rechnen mit zwei sechsten Klassen und werden eine davon als Ganztagsklasse anbieten.“ BSK ist eine Besonderheit der Wirtschaftsschulen In der sechsten Klasse überwiegen Fächer wie Mathematik, Deutsch und Englisch, um die Grundlagen für den späteren Schwerpunkt BSK zu legen. Betriebswirtschaftliche Steuerung und Lenkung ist im Grunde eine Besonderheit der Wirtschaftsschulen, die einen sehr praktischen Unterrichtsansatz wählen. „Finanzen, Haushaltspläne, virtuelle Firmenführung sind bei uns wichtige Themen. Aber auch viel fürs Leben. Fallstricke im Internet und bei Auslandsbestellungen, jede Menge Betriebsbesichtigungen und viel EDV.“ Laut Wohlsperger kann die Wirtschaftsschule auf eine gute IT-Ausstattung zurückgreifen. Top ausgestattete Computerräume, in jedem Klassenzimmer Smartboard und Beamer, Laptop- und iPad-Wagen und im gesamten Haus WLAN. „Die Informationstechnik ist bei uns eines der wichtigsten Kernfächer.“ Komplette Unternehmen mit ihren verschiedenen Bereichen werden so simuliert. Alle Wirtschaftsschüler übernehmen darin Aufgaben. Die gebundenen Ganztagsklassen sind ein wichtiger Baustein der Schule, deren Einzugsbereich weit über den Landkreis hinausgeht. Handwerkliche Berufe sind gefragt Die Zeiten, in denen Wirtschaftsschulabsolventen automatisch im Büro unterkamen, sei lange vorbei, wie Wohlsperger versicherte. Eine große Anzahl lerne handwerkliche Berufe und auch Sozialberufe seien sehr attraktiv für Wirtschaftsschulabsolventen. Die Einschreibungsfristen für das kommende Schuljahr wurden wegen des Corona-Lockdown verlängert. Marion Wohlsperger spürt die Verunsicherung vieler Eltern, wie der Unterricht insgesamt weitergehen soll. „Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, sei es telefonisch oder nach Terminvereinbarung auch in persönlichen Beratungen.“ Wohlsperger versteht die Eltern, kann aber beruhigen. Es gebe gerade im bayerischen Schulsystem viele Möglichkeiten für die verschiedensten Abschlüsse. Mehr Informationen und wann die Schule auch in den Pfingstferien erreichbar ist, finden sich auf der Website der Wirtschaftsschule www.ws-neuburg.de.

Themen folgen