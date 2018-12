04.12.2018

Die Zukunft gestalten

Die Technische Hochschule Ingolstadt hat bei einem großen Festakt im GVZ ihre Absolventen verabschiedet und dabei die Jahrgangsbesten ausgezeichnet

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) hat bei ihrer Akademischen Feier in der Halle B des GVZ die Studienabgänger des Wintersemesters 2017/18 und des Sommersemesters 2018 verabschiedet. THI-Präsident Walter Schober gab ihnen mit auf den Weg: „Im Studium haben wir Ihnen das Rüstzeug gegeben, Zukunft zu gestalten. Nutzen Sie Ihre Chancen – zum Wohle einer lebenswerten Gesellschaft“, so seine Botschaft an die Absolventen.

Wie jedes Jahr wurden die besten Absolventen ausgezeichnet. Christian Lösel, Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, überreichte laut THI die Preise der Stadt Ingolstadt für die besten Studienleistungen an Andreas Rauscher (bester Bachelorabschluss; Studiengang Elektrotechnik und Elektromobilität) sowie an Aaron Heinz (bester Masterabschluss; Studiengang Applied Research in Engineering Sciences). Erstmals überreichte Lösel zudem den Preis der Stadt Ingolstadt für eine herausragende Abschlussarbeit im Bereich Digitalisierung – ein Schlüsselthema für die Hochschule und für die Region. Dieser Preis ging an Kerstin Götzl (Studiengang User Experience Design), die in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München digitale Anwendungen zur Unterstützung von Erwachsenen mit hochfunktionalem Autismus entwickelt hat. Den Preis der Stadt Ingolstadt für eine herausragende Promotion, der ebenfalls erstmals vergeben wurde, erhielt Igor Doric, der im Forschungs- und Testzentrum Carissma einen Fußgängerroboter zum Test von aktiven Fußgängerschutzsystemen entwickelte. Dieser befindet sich – den weiteren Angaben zufolge – gerade in der Überführung in ein marktfähiges Produkt.

Der Preis des DAAD für herausragende ausländische Studierende, verliehen durch den Dekan der THI Business School, Bernd Scheed, erhielt Virna Aberilla, Studentin im Bachelorstudiengang International Retail Management von den Philippinen. Sie erbringt nicht nur hervorragende Studienleistungen, sondern engagiert sich als eines der Hauptmitglieder im internationalen Studentenclub N.I.C.E., wo sie Austauschstudierende betreut und internationale Veranstaltungen organisiert. (nr)

