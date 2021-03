vor 47 Min.

Dubiose "Heilerin" in Ingolstadt: Trickdiebinnen beklauen 61-Jährige

Eine 61-Jährige wird in Ingolstadt von einer dubiosen Heilerin angesprochen. Zuhause stellt sie fest: Aus ihrer Jackentasche wurden Schmuck und Bargeld geklaut.

Wie die Polizei berichtet, ist eine 61-jährige Ingolstädterin am Dienstagmittag, 2. März, in einem Supermarkt in der Theodor-Heuss-Straße einkaufen gewesen. Als sie das Geschäft verlassen wollte, wurde sie von einer unbekannten Frau in russischer Sprache angesprochen.

Polizei Ingolstadt: Sogenannte Heilerin bietet Rituale an

Die Frau bot ihr den weiteren Angaben zufolge verschiedene Rituale an, um Behandlungen bei ihr durchzuführen. So hätte sie bereits vielen Menschen geholfen. Dann gesellte sich eine weitere Frau dazu, die wiederum bestätigte, dass auch ihr Sohn mittels dieser Rituale geheilt worden wäre. Die Ingolstädterin unterhielt sich einige Zeit mit den beiden Damen und wurde von diesen ein Stück begleitet, wobei sich die beiden bei ihr an den Armen unterhakten.

Nach einiger Zeit - so schildern es die Beamten - beendeten die beiden Damen das Gespräch und gingen weg. Zuhause musste die 61-Jährige dann feststellen, dass aus ihren Jackentaschen Schmuck und Bargeld fehlten. Der Schaden dürfte nach bisherigen Ermittlungen im vierstelligen Bereich liegen. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.

Ingolstadt: So sehen die vermeintlichen Täterinnen aus

Bei der sogenannten Heilerin handelt es sich um eine etwa 55 bis 60 Jahre alte Frau, rund 165 cm groß, schlank, mit schulterlangen blonden Haaren. Bekleidet war sie mit einer kurzen blauen Jacke sowie einer blauen Jeans. Auffallend an ihr war ein dunkler Fleck unter dem rechten Auge.

Die zweite Frau war wohl 50 bis 55 Jahre alt, circa 160 cm groß, dick, die hellen Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Sie trug einen lila Mantel. Beide Täterinnen sprachen russisch. Hinweise zu den beiden vermeintlichen Täterinnen nimmt die Polizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen