Eichstätt

vor 36 Min.

Brand in der Kirche: Unbekannter zündet in Eichstätt Karton mit Kerzen an

Ein Unbekannter hat in der Kirche der Heiligen Familie in Eichstätt einen Karton angezündet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)