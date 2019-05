vor 37 Min.

Ein Herz für Wald und Flur

Katholischer Arbeiterverein Rennertshofen zieht Bilanz und zeichnet aus

Von Michael Geyer

Von etlichen Aktivitäten konnte Vorsitzender Heinrich Müller den Mitgliedern des Katholischen Arbeitervereins Rennertshofen bei der Jahresversammlung im Stepperger Kegelheim berichten.

Zuerst gedachte die Versammlung der im Vorjahr verstorbenen Vereinsmitglieder: Ehrenmitglied Anton Fischer und Joachim Komarek, der dem Verein 50 Jahre die Treue gehalten hatte. Nach dem Verlesen der Niederschrift durch Schriftführer Werner Pahl und dem Kassenbericht von Kassier Ludwig Wendl wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die Mitgliederzahl ist mit derzeit 104 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr unverändert, weil die zwei Todesfälle durch zwei Neuzugänge ausgeglichen werden konnten.

Aus dem Jahresrückblick des Vorsitzenden konnte man ersehen, dass der Verein nicht nur an Fronleichnam und am Volkstrauertag mit einer Fahnenabordnung präsent war, sondern auch für seine Mitglieder ein gutes Angebot hatte. An geselligen Veranstaltungen zählte Müller das Sommer-Grillfest und die Weihnachtsfeier auf, letztere war allerdings weniger besucht als noch im Jahr zuvor. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder besuchten Geburtstagsjubilare zu ihrem 70. und 75., überbrachten die Glückwünsche des Vereins und überreichten ein Geschenk. Auch für die Natur setzten sich Vereinsmitglieder ein, als sie zusammen mit der Jagdgenossenschaft Rennertshofen eine Flursäuberung durchführten. Mit zwei Fuhrwerken zogen die Naturfreunde durch die Flur und hatten am Ende jede Menge Müll auf den Wagen geladen.

Den langjährigen, treuen Mitgliedern sprach Heinrich Müller den Dank des Vereins aus. Er wünschte den Jubilaren für die Zukunft das Allerbeste, vor allem aber lang anhaltende Gesundheit. In unserer schnelllebigen Zeit sei es nicht mehr selbstverständlich, dass jemand mehrere Jahrzehnte einem Verein treu bleibe, meinte Müller und überreichte den anwesenden Jubilaren die Vereinsnadel und eine Ehrenurkunde. 20 Jahre sind Stefan Häckel, Alfred Jauernik, Helmut Kugler, Ilse Unger und der Vorsitzende Heinrich Müller im Verein. Auf 30 Jahre können Pauline Fischer, Luitpold Graf, Alois und Genovefa Polleichtner und Richard Stark zurückblicken. 40 Jahre halten Altbürgermeister Ernst Gebert, Eugen Silber und Josef Stangl dem Verein die Treue. Ebenso lang war auch der erst kürzlich verstorbene Egidius Siebenhüter Mitglied im Verein.

