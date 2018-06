vor 38 Min.

Ein Urgestein hat die Bühne verlassen

Marktkapelle trauert um Andreas Fischer

Am vergangenen Donnerstagabend verstarb nach längerer Krankheit im Alter von 71 Jahren ein Urgestein der Marktkapelle Rennertshofen: Andreas Fischer.

Wer von der Marktkapelle spricht, hat schon immer auch sein Bild vor Augen. Seit der Gründung im Jahre 1979 gehörte er als versierter Musiker der Kapelle an, wenn sie als Botschafter Rennertshofens in zahlreichen Auftritten im In- und Ausland unterwegs war. Mit seiner Tuba legte er ebenso kraftvoll wie einfühlsam ein stabiles harmonisches Fundament für das Orchester. Als Senior der Kapelle wirkte der „Andi“, wie er von allen nur genannt wurde, mit seiner humorvollen, freundlichen und ausgleichenden Art als Bindeglied zwischen den Generationen. Wenn in der Jugendkapelle ein Tubist fehlte, war er gerne zur Stelle.

Auch dem Verein war Andreas Fischer immer eng verbunden: Er arbeitete engagiert im Festausschuss für das Musikfest von 1993 mit, war beim Ausbau des Probenraums in den Jahren 1995/96 als vielseitiger Handwerker aktiv und fungierte, als er in den Ruhestand ging, zusammen mit seiner Ehefrau Maria als „gute Seele des Probenraums“ und als Notenwart. Vielen Verstorbenen spielte er am offenen Grab einen letzten musikalischen Gruß. Jetzt übernehmen die Musikanten diese Ehrenbezeigung, wenn er am morgigen Mittwoch, 20. Juni, zu Grabe getragen wird. Das Mitgefühl der Musikanten gilt besonders seiner Ehefrau mit den Kindern und Enkelkindern.

Die von der Marktkapelle für 30. Juni geplante Serenade im Stepperger Schlosshof wird auf Sonntag, 16. September 17 Uhr verlegt. (mg)

