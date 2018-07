vor 21 Min.

Ein Vorstandsteam gibt jetzt den Ton an

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Marktmusikkapelle Burgheim wurden große Veränderungen beschlossen

Von Anna Hecker

Als sich die Mitglieder der Marktmusikkapelle im Gasthaus Brucklachner in Burgheim versammelten, hätte es eigentlich sofort mit vielen wichtigen Themen losgehen sollen. Wenn nur nicht der Vorsitzende Andreas Stemmer in einem Stau auf der Autobahn festgesteckt wäre. Schließlich gelang es aber doch noch, mit einer kleinen Verspätung, die Neufassung der Satzung, Neuwahlen und Ehrungen durchzuführen.

Für Andreas Stemmer war es ein besonderer Abend. Der Vorsitzende der Marktmusikkapelle wies bereits bei seiner Begrüßung darauf hin, dass die diesjährige Generalversammlung frischen Wind in das Vereinsleben bringen würde. Vor allem die interne Struktur würde eine große Neuerung erfahren. Nachdem zunächst mit reichlich musikalischer Unterhaltung durch die hauseigenen Musiker für eine entspannte Atmosphäre gesorgt wurde, galt es zunächst, einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2017 zu werfen. Mit dem 40-jährigen Jubiläum der Marktmusikkapelle wurde im vergangenen Jahr ein besonderes Ereignis gefeiert. Andreas Stemmer erinnerte sich gerne an das gelungene Fest, bei dem vor allem die acht Gastkapellen für eine außergewöhnliche Stimmung sorgten. Auch auf zahlreichen anderen Veranstaltungen, wie dem Maibaum-Aufstellen oder bei dem Kunstmarkt in Straß, hatte die Kapelle einige Auftritte. Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden richteten die Dirigenten der beiden Kapellen einige Worte an ihre Musikanten. Sowohl Stefan Blei, Dirigent der Jugendkapelle, als auch Silke von der Grün, die die Stammkapelle dirigiert, wurden dabei nicht müde, ihre Musiker in den höchsten Tönen zu loben. Blei freute sich besonders über die Neuauflage der Jugendkapelle Ende 2017. Davor fanden sich zu wenige junge Musiker, um eine Kapelle besetzen zu können. Silke von der Grün lobte das große Engagement und die fachlichen Fertigkeiten der Stammkapelle und zitierte sogar Konfuzius und Shakespeare, um ihre Zufriedenheit mit dem Ensemble zum Ausdruck zu bringen.

Schließlich galt es, die Neufassung der Vereinssatzung zu diskutieren. Vor allem große Veränderungen im Vorstand wollten von den Mitgliedern wohl überlegt sein. Seit der Vereinsgründung setzte sich der Vorstand aus dem ersten Vorsitzenden und seinem Stellvertreter zusammen. In Zukunft sollen diese zwei Positionen von einem Vorstandsteam übernommen werden. Vier aktive Mitglieder des Vereins werden sich ab jetzt die Aufgaben eines Vorstandes teilen. Alle anwesenden Mitglieder, die im Vorfeld bereits die Gelegenheit hatten, sich mit der neuen Satzung vertraut zu machen, stimmten dem Vorschlag zu. Auch die anschließenden Neuwahlen brachten Ergebnisse mit fast vollständiger Mehrheit. Damit wurde Andreas Stemmer von dem neuen Vorstandsteam mit Monika Frank, Alfred Martin, Bernd Schuster und Monika Birkmeir abgelöst.

Mit feierlichen Ehrungen schloss letztlich die Generalversammlung. Sarah Meyr und Anton Hentschel erhielten das Musikerleistungsabzeichen in Bronze. Für ihre 25-jährige passive Mitgliedschaft wurden Gerhard Pawlak, Josef Mahl jun., Josef Mahl sen., Josef Artner, Josef Moras, Josef Heckel und Theresia Heckel geehrt. Ebenfalls seit 25 Jahren sind Martin Artner, Tobias Mayr und Bernd Schuster aktive Mitglieder des Vereins.

Themen Folgen