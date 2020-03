07.03.2020

Erfolgreiches Quartett im Stadttheater

Gefragte Musiker gastieren in Ingolstadt

Quasi im Doppelpack erscheinen die kommenden vielversprechenden beiden Abonnementkonzerte des Konzertvereins. Das versierte „Armida Quartett“ spielt ungewöhnliche Kammermusik-Werke am Mittwoch, 11. März. Nur eine Woche später, am Mittwoch, 18. März, folgt eines der weltbesten Orchester, das Franz Liszt Kammerorchester zusammen mit der 20-jährigen Geigerin Moné Hattori. Die Konzerte finden im Festsaal des Stadttheaters Ingolstadt jeweils um 20 Uhr statt.

Seit dem spektakulären Erfolg beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2012, bei dem das Armida Quartett mit dem ersten Preis, dem Publikumspreis sowie sechs weiteren Sonderpreisen ausgezeichnet wurde, hat sich die Karriere des jungen Berliner Streichquartetts rasant weiter entwickelt.

Mit dem Franz Liszt Kammerorchester kommt eines der weltbesten Orchester nach Ingolstadt. Es wurde 1963 in Budapest gegründet und gastierte seitdem in den besten Konzertsälen der Welt. Die Solistin des Abends, Moné Hattori zählt zu den besten Violinistinnen ihrer Generation. In Tokio geboren, ist sie in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Im Alter von fünf Jahren erhielt sie ihren ersten Violinunterricht, ihr Konzertdebüt feierte sie im Alter von acht Jahren. (js)

Karten für beide Konzerte gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Die Karten für Schüler und Studenten sind stark ermäßigt.

