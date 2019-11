vor 23 Min.

Es weihnachtet

Weihnachtsmarkt in Burgheim findet am kommenden Samstag statt

Am kommenden Samstag, 30. November, wird es in Burgheim weihnachtlich. Dann findet der Weihnachtsmarkt der Firma Schnell im Innenhof der ehemaligen Brauerei in Burgheim statt. Los geht es um 15 Uhr. Neben regionalen Produkten wie Honig, Schinken, Weihnachtsgestecken oder Selbstgestricktes für Kinder, können sich die Besucher dort auch gleich einen Christbaum aus der Ortlfinger Gärtnerei Bauer sichern. Natürlich wird es auch Süßes und Herzhaftes für den Magen geben.

Darüber hinaus bietet der Weihnachtsmarkt aber auch Interessantes zu Burgheims Brauergeschichte, worüber Herbert Fleischmann bei der Sudhausbegehung erzählen wird. Christian Schnell präsentiert gleich um 15 Uhr ein Live-Cooking. Von 18 bis 20 Uhr wird dann auch Musik gespielt. Erfahrungsgemäß werden die Besucher zu dieser Zeit noch ein paar Scheite in die rustikalen Feuertonnen legen und sich mit einem Glühwein in der Hand auf den Advent einstimmen.

Seit dem überraschenden Aus des Weihnachtsmarktes im Generationenpark in Straß hat nun der Weihnachtsmarkt in Burgheim ein Alleinstellungsmerkmal in der Marktgemeinde. Als die Handels- und Gewerbevereinigung 2016 vom Burgheimer Kirchenvorplatz nach Straß umzog, konnten sich viele Burgheimer nicht damit abfinden. Allen voran Christian Schnell, der sofort Eigeninitiative ergriff. Den idealen Ort für einen Weihnachtsmarkt hatte der Unternehmer auch gleich gefunden. Das ehemalige Brauereigelände inmitten der Gemeinde, direkt am Marktplatz. Dieses adventliche Angebot entpuppte sich ganz nach dem Geschmack der Burgheimer. Das Rahmenprogramm erweiterte Christian Schnell im vergangenen Jahr musikalisch mit den Baarer Alphornbläsern und der Sax-Familie des Burgheimers Max Blei, die auch heuer wieder dabei sind. (pm)