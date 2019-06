17:28 Uhr

Eurofighter-Unglück: In Neuburg wird normal geflogen

Der Zusammenstoß zweier Eurofighter am Montag in Mecklenburg-Vorpommern hat für das Neuburger Geschwader zunächst keine Auswirkungen.

Von Manfred Rinke

Der Zusammenstoß zweier Eurofighter vom Jagdgeschwader 73 in Laage bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern zieht für das hiesige Geschwader zunächst keine Konsequenzen nach sich. Wie es von der Pressestelle der Bundeswehr in Berlin heißt, wird in allen Eurofighter Verbänden mit Ausnahme dem in Laage, der normale Flugbetrieb aufrecht erhalten.

Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg waren am Dienstag weder Kommodore Thomas Früh noch Presseoffizier Hauptmann Harald Graf telefonisch zu erreichen. „Sie hätten aber sowieso keine Auskünfte geben dürfen“, hieß es aus Berlin. Nach wie vor ist noch nicht bekannt, wie es zu dem Flugunglück kommen konnte, bei dem einer der Piloten ums Leben gekommen ist.

Eurofighter: Laage ist das Ausbildungszentrum

Laage ist das Ausbildungszentrum für Piloten und Techniker. Dort werden sie zusammengezogen, um Aus- und Weiterbildung des technischen und fliegerischen Personals schneller und effektiver voranzutreiben. Bei der Umstellung des Waffensystem von der F-4F Phantom auf den Eurofighter in Neuburg – die ersten vier Eurofighter kamen 2006 nach Zell – war Laage sozusagen die zweite Heimat für viele Piloten und Techniker, die in Neuburg stationiert waren und sind. Neuburg war der zweite Verband, der nach Laage mit dem Eurofighter ausgerüstet wurde.

Der vorerst letzte Absturz eines Kampfjets im Landkreis war der einer spanischen Mirage F1 2005 zwischen Eschling und Wengen (Gemeinde Burgheim). Sie war vom Fliegerhorst in Zell zu einer Nato-Übung gestartet. Der Pilot rettete sich damals mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug.

Der Absturz eines Kampfjets des hiesigen Geschwaders liegt bereits 29 Jahre zurück. Eine F-4F Phantom krachte bei Tegernbach im Landkreis Pfaffenhofen auf den Boden. Sie war nach Erding unterwegs, wo Übungsflüge mit einem dort stationierten Starfighter auf dem Programm gestanden wären. Damals verloren beide Piloten in der Phantom ihr Leben.

Themen Folgen