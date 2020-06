15:49 Uhr

Exhibitionist in Ingolstadt verunsichert junge Frau

Ein junger Mann, der an sich herumspielt hat, verunsicherte in Ingolstadt eine Frau.

Eine 29 Jahre alte Frau bemerkte den Verdächtigten, als sie am Wochenende durch die Innenstadt Ingolstadts fuhr. Der Mann stand am Straßenrand mit heruntergelassenen Hosen.

Eine 29-Jährige ist Samstagnacht mit ihrem Auto in der Ingolstädter Innenstadt unterwegs gewesen. Als sie die Jesuitenstraße durchquerte, bemerkte sie plötzlich einen Mann, der mit heruntergelassener Hose - und Unterhose - am Straßenrand stand und an seinem entblößten Penis herumspielte. Währenddessen, so heißt es in einem Pressebericht der Polizei, soll er den Blickkontakt zu der jungen Frau gesucht haben.

Exhibitionist in Ingolstadt: Mann ist etwa 25 Jahre alt

Der Täter war den weiteren Ausführungen nach etwa 25 Jahre alt und trug eine blaue Sweatjacke, dazu Jeans.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Personen, die etwas beobachtet haben, sollen sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 melden. (nr)

