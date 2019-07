10:56 Uhr

Freifahrt in den Zügen in Neuburg für Einserschüler

Mit einer Eins kostet Zugfahren nichts: In den Zügen von Agilis, die durch Neuburg und Umgebung fahren, braucht man am Montag ein Zeugnis statt eine Fahrkarte.

Alle Schüler, die das Schuljahr mit mindestens einmal der Note Eins oder „sehr gut“ oder einer entsprechenden Punktzahl abschließen, dürfen am kommenden Montag, 29. Juli, kostenlos mit den Zügen von Agilis fahren. Die Freifahrt gilt für alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Förder-, Grund-, Haupt-, Wirtschafts-, Real-, Fachober- und Berufsoberschulen sowie Gymnasien und Kollegs) in Bayern.

Auch Schüler, die eine schriftliche Beurteilung erhalten haben, zum Beispiel Erstklässler oder Schüler von Waldorfschulen, dürfen teilnehmen, sofern diese sehr gut ausfällt. Mitzubringen sind eine Zeugniskopie und ein gültiger Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.

Agilis hält an sechs Haltestellen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Agilis ist ein Verkehrsunternehmen, das einige Teile des Bahnnetzes in Bayern und Baden-Württemberg bedient. Die Züge halten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an den Bahnhöfen Burgheim, Straß-Mooß, Unterhausen, Neuburg, Rohrenfels und Weichering. Sie fahren sowohl über Ingolstadt bis nach Passau oder über Donauwörth bis nach Ulm, in Regensburg kann man außerdem in Richtung Neumarkt umsteigen.

Am Bahnhof in Neuburg fahren die Züge in der Regel im Stundentakt, in der Früh zu bestimmten Zeiten allerdings auch halbstündlich. Abfahrt ist in beide Richtungen stets zur halben Stunde mit geringen Abweichungen von wenigen Minuten. Den ganzen Fahrplan mit den genauen Abfahrtszeiten gibt es unter www.agilis.de. (cup)

