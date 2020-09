vor 18 Min.

Gastronomie: In Neuburg wird die Almsaison eröffnet

Letzte Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung am Donnerstag: Wie auf einer Almhütte sollen sich die Gäste fühlen. Huhn und Rind sind nur aus Blech, dafür sind die Berge, die man an klaren Tagen von Neuburg-West aus sehen kann, echt.

Plus Am Donnerstag dürfen sich geladene Gäste erstmals die neu gebaute Ackeralm der Maschinenringe ansehen. Wie die Eventhütte im Neuburger Westen genutzt werden kann.

Von Claudia Stegmann

Im Kamin brennt schon Feuer und aus der Kaffeemaschine rauschen die ersten Cappuccini. Wenn man will, könnte man es sich in der Ackeralm schon mal gemütlich machen. Doch noch gibt es einiges zu tun, bevor die neue Eventhütte der Maschinenringe am kommenden Donnerstag eröffnet werden kann. In ihr können demnächst nicht nur Geburtstage oder Hochzeiten gefeiert werden, sondern auch Tagungen oder Kleinkunstauftritte stattfinden. In der alpenländischen Hütte ist vieles möglich, denn sie ist wandelbar wie ein Chamäleon.

In das Konzept der Ackeralm haben der Geschäftsführer der Maschinenringe, Erwin Ballis, und sein Projektleiter Arne Meerkamp van Embden viel Hirnschmalz gesteckt. Durch flexible Wandmodule lässt sich die Raumgröße an die Gästezahl anpassen. Auch die Raumaufteilung orientiert sich an den Wünschen des Gastgebers. Für Kulturverstaltungen steht eine variable Bühne bereit, für Tagungen gibt es eine Leinwand und einen Beamer, und auf Hochzeiten können lustige Filmchen über das Brautpaar über die beiden 65-Zoll-Screens flimmern. Die Ackeralm soll eben maximal flexibel einsetzbar sein.

Rund 180 Gäste finden in der Ackeralm Platz. Der Raum kann je nach Bedarf abgetrennt werden. Bild: Maschinenringe, Patrick Fischer

Die Ackeralm in Neuburg kann bis zu 180 Gäste beherbergen

Wie wandelbar die Hütte ist, das will Erwin Ballis am Donnerstag den 200 geladenen Gästen zeigen – natürlich coronakonform auf mehrere Gruppen verteilt. Die Maschinenringe haben mit einem Innenarchitekten Garnituren und Accessoires für zwei Stilrichtungen ausgewählt, die für den Anfang angeboten werden können: urig-rustikal und festlich. Am Donnerstag werden Mustertische entsprechend eingedeckt sein, damit sich die Premierengäste ein Bild davon machen können. Wer mag, kann natürlich auch seine eigene Dekoration mitbringen, betonen Ballis und Meerkamp van Embden. Das Essen liefern unterschiedliche regionale Gastronomen, unter denen die Mieter der Ackeralm wählen können. Die Getränke – darunter das von der Julius-Brauerei exklusiv gebraute „Ackerbier“ – schenken die Maschinenringe aus.

Bis zu 180 Gäste kann die Ackeralm beherbergen, auf der Terrasse, von der aus man an klaren Tagen über das Donaumoos hinweg bis in die Alpen blicken kann, haben nochmals um die 100 Personen Platz. Dort steht auch ein Viehtrog, den sich Erwin Ballis eigens im Wendelsteingebirge hat fertigen lassen. Wie auf einer Alm plätschert Wasser in die Ausbuchtung des Baumstamms. „Wer will, kann ihn aber auch zum größten Sektkühler der Welt umfunktionieren lassen“, sagt Ballis. Ein paar Fläschchen haben in jedem Fall dort Platz.

Neben der Ackeralm soll eine Schallschutzmauer den Verkehrslärm abschirmen

Damit die Geräusche der angrenzenden Bundesstraße nicht allzu sehr das Alpenfeeling stören, würden die Maschinenringe gerne entlang der Straße eine rund 60 Meter lange Schallschutzmauer aus Jura-blöcken bauen lassen. Diese könnte etwa die Hälfte des Geräuschpegels schlucken, sagt Arne Meerkamp van Embden. Das Vorhaben muss allerdings erst noch genehmigt werden.

Die Berghütte soll einen bewussten Kontrapunkt zu der modernen Architektur der Maschinenringe und des Hotels Acker setzen. „Wir hätten uns auch für einen Glaskubus entscheiden können“, sagt Ballis. Doch man Ende machte die Hütte als Gegenstück das Rennen. Vielleicht auch deshalb, weil Ballis zunächst der Meinung war, dass „so eine Hütte doch schnell aufgebaut“ sei. Heute weiß er: Er hat den Aufwand total unterschätzt.

Von der Terrasse aus blickt man ins Donaumoos. Eine Steinmauer zur B16 hin könnte einen Teil der Verkehrsgeräusche abschirmen. Bild: Maschinenringe, Patrick Fischer

Das Hotel Acker erhofft sich von der Ackeralm mehr Übernachtungsgäste

Da ist zum Beispiel die Elektrik, die komplett hinter dem Holz verbaut wurde. Oder der Felsbrocken, auf dem der Kamin steht. Der musste in Beton gegossen und so positioniert werden, dass die Hütte drumherum gebaut werden konnte. Der Schwedenofen wird zusammen mit elektrischen Heizstrahlern im Winter auch die Hütte heizen.

Rund eine halbe Million Euro hat die Ackeralm den Maschinenringen gekostet. Ein Invest, das sich auszahlen soll – vor allem im Hinblick auf das Hotel. Denn über die Veranstaltungen erhoffen sich die Maschinenringe eine bessere Auslastung der Hotelzimmer am Wochenende.

Ab dem kommenden Freitag kann die Ackeralm gemietet werden. Die Grundmiete inklusive Endreinigung liegt zwischen 300 und 750 Euro – je nach Größe und Aufwand der Veranstaltung. Arne Meerkamp van Embden könnte sich allerdings auch vorstellen, dass die Ackeralm auch immer wieder mal für Jedermann geöffnet wird – etwa für einen Frühschoppen, einen Hoagarten oder zu Kaffee und Kuchen.

