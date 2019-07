vor 21 Min.

Geld für zwei neue Brücken

161.000 Euro von der Regierung

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse baut der Landkreis an der Kreisstraße ND 12 zwischen Klingsmoos und Ehekirchen zwei neue Brücken über den Allerbach und den Scheidgraben. Dazu hat die Regierung von Oberbayern eine Zuwendung von insgesamt 805.000 Euro in Aussicht gestellt und in einer weiteren Rate jetzt 161.000 Euro bewilligt.

Das Finanzministerium stellt die Zuwendungen aus Mitteln des Kfz-Steuerersatz-Verbundes im Rahmen des vom Landtag festgesetzten Finanzausgleichs bereit. Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt. Die Gesamtkosten sind mit 1,53 Millionen Euro veranschlagt. Die Regierung wird als Förderbehörde tätig, die Bauausführung verantwortet der Kreis. (nr)

