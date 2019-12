vor 19 Min.

Gemeinderat setzt auf kalte Nahwärme

Im neuen Baugebiet in Weichering

Aufs Tempo drückt der Gemeinderat Weichering bei der Realisierung eines sogenannten kalten Nahwärmenetzes im neuen Baugebiet „Weingasse“. Die sei unter ökologischen und auch finanziellen Aspekten sinnvoll, so Bürgermeister Thomas Mack auf der Sitzung am Montag. Erstens fließen Fördergelder und zweitens gebe es kaum eine bessere Lösung, ein Haus kohlenstoffneutral zu heizen, als in der Kombination Wärmepumpe und Erdwärme. Das Vorhaben soll mit Unterstützung der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) des Landkreises verwirklicht werden.

Das Heizsystem wäre eine Option für alle Häuslbauer im Baugebiet, wo zwei Doppel-, 24 Einzel- und zwei Mehrparteienhäuser entstehen sollen. Es werde damit deutlich aufgewertet, hatte BEG-Vorsitzender Peter Mießl die Räte schon bei der ersten Vorstellung des Projektes im Sommer wissen lassen. Beim kalten Nahwärmenetz werden Wasserleitungen im Boden verlegt und sollen im konkreten Fall in Weichering mit dezentralen Sole/Wasser-Wärmepumpen in den Häusern verbunden werden. So wird das durch Erdwärme erwärmte Wasser in die Häuser transportiert und dort auf die gewünschte Temperatur gebracht. Dazu wird Strom, im Idealfall von einer Fotovoltaikanlage, benötigt. Beschlossen wurde, das Interesse über das Mitteilungsblatt der Gemeinde auszuloten und sich bei anderen Kommunen kundig zu machen.

Dass Verkehrszeichen Raser kaum zur Räson bringen, ist die ernüchternde Erfahrung der Geschwindigkeitsmessung an neuralgischen Punkten in der Gemeinde. Über mehrere Wochen stand etwa in der Windener Straße und der Bahnhofstraße in Weichering sowie im Heubruckenweg in Lichtenau, wo überall Tempo 30 gilt, ein Messgerät. „Eine Beschilderung bringt nix“, fasste Geschäftsleiter Werner Seitle die Aktion zusammen. Vor allem zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs halte sich kaum jemand ans Tempolimit. Nun wird sich die Verwaltung mit der Polizeiinspektion Neuburg ins Vernehmen setzen, um über Blitzer-Aktionen zu beraten.

80 Euro und eine Brotzeit hat der Gemeinderat als sogenanntes Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer beim Urnengang am 15. März 2020 ausgelobt. Vor sechs Jahren lag der Tarif noch bei 50 Euro. Der Beschluss fiel nach durchaus kontroverser Diskussion, berichtete Werner Seitle, mit 9:4 Stimmen. (nel)

