Keime im Neuburger Trinkwasser: Das hat ein Gschmäckle

Plus Das Wasser aus dem Trinkwassernetz der Stadtwerke Neuburg muss abgekocht werden, weil bei Beprobungen Keime gefunden worden sind. Wer es ernst nimmt, sollte sich auch nicht waschen.

Es ist nicht zum Spaßen – eigentlich. Denn empfindlich reagierende Menschen, vor allem die Kleinsten, die Hochbetagten und diejenigen mit schwachem Immunsystem, müssen tatsächlich Acht geben, dass sie sich durch das mit Bakterien belastete Trinkwasser keine eitrige Entzündung zuziehen. Die dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes, das Wasser vor der Benutzung abzukochen, gilt freilich auch für alle anderen im betroffenen Gebiet. Wer es ernst nimmt, darf sich mit Wasser aus der Leitung auch nicht waschen oder duschen. Was im wahrsten Sinne des Wortes durchaus ein „Gschmäckle“ haben könnte.