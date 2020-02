12.02.2020

Gute Laune bei den Rennertshofener Senioren

Fast so gut wie die Originale, dank Playback und einer super Show: die Mitglieder des Seniorenkreises.

Im Pfarrheim wurde wieder gelacht und getanzt. Wer den 120 Besuchern herzhafte Käsehäppchen servierte

Von Michael Geyer

Frohsinn und gute Laune waren Trumpf beim Seniorenfasching der Pfarrgemeinde Rennertshofen. Die Organisatoren vom Seniorenkreis konnten sich über rund 120 Besucher freuen, darunter auch Bürgermeister Georg Hirschbeck mit seiner Gattin Sofie und dritte Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner mit ihrem Gatten Stefan.

Anneluise Schneider hatte wieder einmal ein abwechslungsreiches und humorvolles Programm zusammengestellt, das von Hildegard Altenbuchner routiniert und spritzig moderiert wurde. Den Anfang machte wie immer das Seniorenteam mit seinem Lied „Faschingsball im Pfarrheim drin“, das jetzt von allen umso freudiger gesungen wurde, weil die Zeit des Exils für den Seniorenball vorbei ist.

Dann löste ein Höhepunkt den anderen ab und die vier Stunden des Nachmittags vergingen wie im Flug. DJ Sepp Eichinger legte jede Menge beliebter Musiktitel auf und traf genau den Geschmack des Publikums. Bei einer reichen Auswahl am Kuchen- und Tortenbuffet kamen auch verwöhnte Gaumen auf ihre Kosten.

Für einen eindrucksvollen Start und einen ebenso sehenswerten Schluss des „Showblocks“ sorgte wieder einmal die Rennertshofener Fidelitas: Zuerst trumpften die große Garde und das Prinzenpaar Christoph II. und Prinzessin Johanna I. auf und zum Schluss zeigten die kleine Garde mit Prinz Tim II. und Prinzessin Magdalena I. ihr tolles Programm. Natürlich gab es auch Orden: Peter Eglauer wurde ausgezeichnet, weil er seit Jahrzehnten zum Seniorenfasching kommt und auch schon zusammen mit seinen Schafkopffreunden für humorvolle Beiträge gesorgt hat. Ulrike Polleichtner erhielt von Prinz Tim einen Orden, weil sie nicht nur den Markttreff auf den Weg gebracht, sondern sich auch als Seniorenbeauftragte des Marktes Rennertshofen für die älteren Mitbürger einsetzt und den Seniorenkreis aktiv unterstützt.

Zwischen den Tanzrunden traten besondere Gäste auf: Zuerst machten die Damen der Gruppe „Bleib fit“ als bunte Marienkäfer ihrem Namen alle Ehre. Die Älteste von ihnen ist stolze 87 Jahre alt und beherrscht die Tänze genau so flott wie ihre jüngeren Mittänzerinnen. Inge Meir studiert schon seit 23 Jahren die Tänze ein. Irmgard Pahl hat die Kostüme genäht.

Was passiert, wenn eine ältere, schwerhörige Dame (Anneluise Schneider) beim Bezahlen dem Kassier ihr ganzes Kleingeld (Pfarrer Georg Guggemos) andrehen will, zeigte der Sketch „So a Nervensäg’“. Die in der Schlange wartenden Kunden (Vroni Fürholzer und Ludwig Baumgartner) halten es schier nicht mehr aus. Erst als einer die Rechnung der Dame übernimmt, sind sie erlöst. Die vier Akteure erhielten ebenso stürmischen Applaus wie die folgenden zwei Gruppen: Die als Antjes aus Holland auftretenden acht Tänzerinnen der AWO-Tanzgruppe stürmten den Saal und verteilten zuerst einmal schmackhafte Käsehäppchen, ehe sie mit ihrem flotten Holzschuhtanz das Publikum begeisterten. Barbara Mörtl hatte die Gesamtleitung, Andrea Herbinger hatte die Nummer einstudiert.

Eine ganz große Sache wurde auch die Schlagerparade der Mitglieder des Seniorenkreises mit Hits aus den 70er bis 90er Jahren: Helene Fischer, Mireille Mathieu, Romina und Albano Power, Lolita, Andrea Berg, Nana Mouskouri und Cindy und Bert schmetterten ihre Hits und das Publikum hatte seine Freude an der Show.

