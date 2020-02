vor 21 Min.

Hervorragende Azubis

Bei RailMaint in Oberhausen haben alle sechs Lehrlinge eines Lehrjahres ihre Ausbildung mit besten Ergebnissen abgeschlossen

Im Januar haben sechs Lehrlinge im Werk Oberhausen der RailMaint GmbH, einem bundesweit führenden Unternehmen für die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, ihre Ausbildung im Beruf des Konstruktionsmechanikers sehr erfolgreich abgeschlossen. Hubert Fürst, Georg Hesselt, Philipp Martin, Matthias Stecher, Philipp Uhl und Tim Weigert hatten im September 2016 ihre dreieinhalbjährige Ausbildung unter der Leitung von Ausbilder Uwe Waldenmaier begonnen.

Ihre Prüfungsergebnisse lagen deutlich über dem IHK-Kammerdurchschnitt. Alle sechs Azubis haben in der praktischen Prüfung die Note „sehr gut“ erzielt – das gab es bislang noch nie. Unter den ohnehin schon sehr guten Prüflingen war Georg Hesselt der beste: Er erreichte die volle Punktzahl. Aber auch die Gesamtnote aus praktischer und theoretischer Abschlussprüfung kann sich sehen lassen: Fünf mal die Note „gut“ und für Georg Hesselt die Note „sehr gut“ spricht für die Qualität dieser Jungfacharbeiter.

Auch die schulischen Leistungen in der Berufsschule Eichstätt übertrafen die Erwartungen des Betriebes. Hubert Fürst und Georg Hesselt wurden mit dem bayerischen Staatspreis, Philipp Martin und Tim Weigert mit dem Landkreis-Preis von Landrat Anton Knapp und Schulleiter Wendelin Ferstl bei der Abschlussfeier geehrt.

Solche guten Leistungen sind bei RailMaint (früher WiFo bzw. IVG) keine Seltenheit, schreibt die RailMaint in einer Pressemitteilung. Seit über 30 Jahren habe jeder Auszubildende seine Prüfung erfolgreich abgeschlossen. „Diese Spitzenleistungen sprechen für eine fachlich hervorragende Wissensvermittlung“, bilanziert das Unternehmen.

Aktuell werden am Standort Oberhausen 19 Azubis zum Konstruktionsmechaniker ausgebildet. In diesem Beruf und in der Instandhaltung der Güterwagen ist vor allem Kreativität und handwerkliches Geschick gefordert. (nr)

Themen folgen