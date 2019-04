14:54 Uhr

Hier nehmen Tier und Mensch jede Hürde

Die Hundefreunde Neuburg richteten ihr Osterturnier aus. Was bei diesem Sport besonders wichtig ist.

Von Xaver Habermeier

Dem liebevollen Blick der zwölfjährigen Sofie in die sanften braunen Augen ihres Hundes namens Nelli folgen kurze Befehle wie „Los geht‘s“ und „komm“. Das Mädchen rennt mit ihrem Hund drauf los und absolviert Übungen im Hindernis-Parcours, Unterordnungen, Slalom oder Geländelauf, alle mit Bravour. Mit dieser harmonischen Beziehung und den tollen Leistungen sind sie und ihr Vierbeiner beim Zweitagesturnier auf dem Gelände der Hundefreunde Neuburg nicht allein. 34 Mitwirkende nahmen die Hürden an der Ringmeierbucht locker und mit Erfolg.

„Der Turnierhundesport ist für alle Generationen sowie für Hunde aller Rassen möglich“, erklärt der Vizevorsitzende des Gastgebervereins Ewald Berner. Laut dem Sprecher der Gruppe ist der lockere Aufbau sicht-, hör- und spürbar. Sowohl Mensch als auch Tier müssen beim Turnierhundesport fit sein. Das erfolgreiche Zusammenspiel ist von essenzieller Bedeutung. Die kamen aus Kiel, Essen, Paderborn, Dachau, Augsburg sowie aus der Region zum zweiten Turnier dieser Art.

Es ging um die Quali für internationale Turniere

Die Organisatoren versäumten es am Osterwochenende nicht, ihre Gruppe vorzustellen. „Wir sind zurzeit 35 Mitglieder. Früher war das der Verein für Deutsche Schäferhunde, gegründet 1938“, sagt Berner. Im Jahr 2010 erfolgte der Wechsel zum Verband und auch der Name wurde geändert. Seit Jahren ist der Verein um die Vorsitzende Karin Großmann für alle Hunderassen geöffnet. Engagement in Sachen Nachwuchsarbeit, Zeltlager, Projekttage und Aus- und Weiterbildungen mit den Hunden stehen das ganze Jahr über an. Am vergangenen Wochenende veranstalteten die Hundefreunde das Osterturnier. Dabei winkten Qualifikationen für deutsche sowie internationale Turniere. Eines müssen für den Turniersport alle bereits absolviert haben, nämlich die Begleithundeprüfung. Anfänger nutzten in Neuburg am Samstag die Möglichkeit für diese Prüfung.

Am Sonntag standen am Vormittag die Geländeprüfungen auf dem Programm. Dazu haben acht Teilnehmer 2000 Meter absolviert und vier Frauen und Männer mit ihren Hunden sogar 5000 Meter – und zwar im Laufschritt. Ziel dieser Ausdauerprüfung ist der Beweis, dass der Hund imstande ist, körperliche Anstrengungen ohne Ermüdungserscheinungen zu absolvieren. „Das ist auch ein Beweis für Gesundheit und Vitalität“, erklärt Berner. Der Schnellste durchlief die Strecke in 19 Minuten. Die Hunde konzentrierten sich unbeirrt auf ihre Aufgaben.

Auch der Hundetausch klappt

Anschließend auf dem Zweitagesprogramm standen Disziplinen wie Shorty oder der Dreikampf. Dabei bildeten drei Frauen oder Männer mit ihren Hunden ein Team. Jeder durchlief einen Teilbereich des Parcours abwechselnd und sogar die Hunde wurden durch getauscht. „Das funktioniert bei gut ausgebildeten Hunden auch ganz gut“, sagt Berner. Abgerundet wurde das Osterturnier mit Erfahrungsaustausch sowie dem Kameradschaftsabend.

Themen Folgen