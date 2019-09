vor 39 Min.

Hochbetrieb im Neuburger Schnäppchen-Paradies

Im BRK-Laden gingen unter dem Motto „Helfen statt Wegwerfen“ gebrauchte Kleidungsstücke zum halben Preis über die Theke. Was es für Sonderangebote gab.

Von Annemarie Meilinger

Im Laden des Roten Kreuzes (BRK) in der Neuburger Franziskanerstraße herrscht am Donnerstagvormittag Hochbetrieb. Textilien gibt es an diesem Tag zum halben Preis. Die BRK-Läden in Bayern haben den Tag zum Aktionstag erklärt. „Helfen statt Wegwerfen“ heißt das Motto des Ladens, denn was hier verkauft wird, hilft in mehrfacher Hinsicht.

Im BRK-Laden in der Neuburger Franziskanerstraße herrschte am Donnerstagvormittag Hochbetrieb. Bild: Annemarie Meilinger

Wiederverwenden spart Ressourcen, Sparen bei Kleidung schont den Geldbeutel und schließlich helfen die Erlöse des Verkaufs dem BRK und seinen zahlreichen Projekten. Die Aktion lief am Donnerstag in über 100 Kleiderläden in Bayern, um Mode von Mensch zu Mensch zu bringen. „Die Lebenszeit eines Kleidungsstückes muss nicht bei seinem ersten Käufer enden“, sagt BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk. Sozialer Zusammenhalt zeige sich, wenn Kleidung nicht weggeschmissen werde, sondern in Rotkreuz-Läden oder Kleidercontainer gebracht werde.

Alles, was im Schnäppchen-Paradies angeboten wird, ist geschenkt

„Alles was hier angeboten wird, wurde uns geschenkt“, sagt Manuela Rodeit, die seit über drei Jahren die Leiterin des Ladens ist. Zusammen mit drei fest angestellten und zehn ehrenamtlichen Frauen managt sie das Geschäft. „Wir nehmen nur, was sauber ist. Stücke in schlechter Qualität werden entsorgt“. Ein fast nagelneues Dirndl ist am Aktionstag für 9,50 Euro zu haben, eine Lederjacke im Trachtenstil kostet nicht einmal 30 Euro. An einer Jacke ist sogar noch das Preisschild dran. Sie wurde ungetragen weggegeben – und ist jetzt für 17 Euro zu haben. „Unsere Kunden sind vor allem weiblich“, sagt Kristine Weidner, die seit sechs Jahren in Teilzeit für den Laden arbeitet. Mütter suchen nach gutem Spielzeug für ihre Kinder und natürlich Kleidung für die Kleinen. Eveline hat außerdem ein paar Trinkbecher gefunden und ein Marken-T-Shirt mit Glitzerherz, über das sich ihre vierjährige Tochter sicher freuen wird. Alles zusammen nimmt sie für zwölf Euro mit nach Hause. Kindersachen gibt es in großer Auswahl, „schön ist, dass das ganze Gift durch das häufige Waschen schon draußen ist“, freut sich eine Mutter von zwei Buben. „Das ist beruhigend“, findet sie.

Je nach Saison werden mehr Winter- oder Sommersachen gekauft, manche Leute kaufen aber auch günstige Textilien, um daraus etwas Neues herzustellen: Taschen aus Jeans oder Sitzkissen aus verschiedenen Stoffen. Man kann auch schöne Perlenketten ergattern oder altes Geschirr mit Goldrand. Der BRK-Laden ist eine Fundgrube mit ständig wechselndem Angebot. Irgendwas findet man immer.

Themen folgen