vor 41 Min.

In einem Jahr wird es in Ingolstadt bunt blühen

Neben dem Ingolstädter Westpark wird gerade das Gelände für die Landesgartenschau angelegt. Eröffnung ist im April 2020.

Von Manfred Dittenhofer

Die beiden Feldhasen scheinen sich an die Baustelle gewöhnt zu haben. Munter hoppeln sie quer über das Gelände der Landesgartenschau und lassen sich auch vom Lastwagen-Verkehr nicht aus der Ruhe bringen. Platz genug bietet das Gelände, so dass Bagger und Hasen sich nicht in die Quere kommen. In knapp einem Jahr ist es dann so weit. Am 24. April 2020 werden sich die Feldhasen wieder wundern. Dann öffnet die Landesgartenschau in Ingolstadt ihre Pforten. Die Arbeiten auf dem Gelände laufen auf Hochtouren. Neben den Erd- und Betonierarbeiten wird auch schon kräftig gepflanzt. Denn die Bäume und Sträucher brauchen ihre Zeit, um anzuwachsen. Nächstes Jahr soll das Gelände in all seiner Pracht rund 700.000 Besucher in seinen Bann ziehen und nach Ingolstadt locken.

Der zentrale Landschaftssee ist noch nicht ganz gefüllt, in seiner Endform aber schon gut zu erkennen. Bild: Manfred Dittenhofer

In den Pflanzkristallen wachsen die ersten Tulpen

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Obwohl alles nach Plan verläuft, wie Katrin Guth bestätigte, die bei der eigens für die Landesgartenschau gegründeten GmbH für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Beim Blick über das Gelände erkennt man verschiedene Bauabschnitte. An manchen Stellen schaut es schon ziemlich fertig aus. In anderen Bereichen wird noch an Fundamenten gearbeitet. Der zentrale Landschaftssee zum Beispiel ist zwar noch nicht vollständig mit Wasser gefüllt, man kann aber die endgültige Form schon erkennen. Die Einfassungen von Becken und Wegen sind an dieser Stelle bereits fertig. Der Belag der Wege aber fehlt noch. Nach Norden hin zur Hanns-Stuck-Straße erkennt man bereits die Pflanzkristalle. Dazwischen warten auf glatt gezogenen schwarzen Humusflächen Rasensamen darauf, dass es endlich mehr regnet. In einem der Pflanzkristalle wachsen auch schon die ersten Tulpen. Bei dieser Testpflanzung wird deutlich, wie ein Pflanzkristall später einmal aussehen soll. Auffallend sind die geometrischen Figuren, in denen die Blumenbeete angelegt sind. Es gibt keine Rundungen bei den Beetabgrenzungen. Deshalb auch der Name der Beete: Pflanzkristalle.

Noch türmen sich auf Teilen des Landesgartenschau-Geländes riesige Erdhaufen. Bild: Manfred Dittenhofer

Die Apfelbäume der Obstwiese sind bereits gepflanzt

Die sieben Baufirmen, die momentan auf dem Landesgartenschaugelände tätig sind, scheinen sich von Norden nach Süden vorzuarbeiten. Vom Wasserspielplatz und den Wassergärten im südlichen Bereich des Areals ist noch nicht viel zu erkennen. Dort finden noch Erdarbeiten statt. Schalungen warten darauf, mit Beton verfüllt zu werden. Und eine ganze Reihe von Bäumen steht auf ihren Wurzelballen bereit, eingepflanzt zu werden. Dort, wo der Aktionsplatz und die Junge Gartenschau zur Bewegung einladen werden, türmt sich jetzt noch ein Berg Erde auf. Aber die Apfelbäume der Obstwiese sind bereits gepflanzt. Allerdings werden noch Paten für diese Bäume gesucht – ebenso wie für die Bänke, die auf dem Gelände aufgestellt werden.

Im Herbst bereits werden die ersten Blumenzwiebeln gepflanzt. Und vor der Winterpause sollen die Landschaftsbauarbeiten dann größtenteils beendet sein. Gebäude und Pavillons werden nur zur Landesgartenschau aufgestellt und kommen nach der Veranstaltung wieder weg. Wer sich selbst ein Bild vom Fortschritt auf dem Gelände machen will, kann an einer Baustellenführung teilnehmen. Während des rund 60-minütigen Rundgangs über das Gelände werden Interessierte über die aktuellen Fortschritte auf der Baustelle, über das landschaftsplanerische Gestaltungskonzept, die vorgesehenen Pflanzungen und die städtebaulichen Hintergründe der entstehenden Parkanlage informiert.

Baustellenführungen finden an folgenden Tagen statt: 16. Mai, 26. Juni, 17. Juli, 21. August und 11. September jeweils um 17.30 Uhr. Am 18. Mai, 29. Juni, 20. Juli, 24. August um 10.30 Uhr. Anmeldung zur Führung per Mail an info@ingolstadt2020.de oder unter der Telefonnummer 0841/305-2020.

