Ingolstadt

vor 49 Min.

Groß-Übung in Ingolstadt: Wie 600 Einsatzkräfte den Ernstfall probten

Plus In Ingolstadt haben den Samstag über Einsatzkräfte fiktive Szenarien geprobt. Sie mussten etwa Hochwasser bekämpfen, einen Brand in einer Schule löschen und Menschen aus dem See retten.

Von Michael Kienastl

Mit Ganzkörperanzug, Sauerstoffflasche und Vollgesichtsmaske könnte er glatt einem Science-Fiction-Film entstiegen sein. Doch der See, in dem der Taucher gerade in Richtung Ufer schwimmt, liegt nicht auf dem Mars, sondern im Ingolstädter Stadtteil Hagau. Augenscheinlich zerrt er einen leblosen Menschen aus dem Wasser und wuchtet ihn auf eine Trage, die dann von zwei Feuerwehrleuten angehoben und weggetragen wird. Erst dann fällt auf: Der Mensch ist eine Puppe und der Science-Fiction-Taucher bei der Wasserwacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen