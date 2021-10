Ingolstadt

vor 48 Min.

Ingolstadt: Oldtimer Hotel wird Seniorenresidenz

Das „The Classic Oldtimer Hotel“ in der Erni-Singerl-Straße in Ingolstadt wird zu einem Seniorenheim der Diakonie umgebaut. Zunächst ziehen dort die Bewohner aus dem Matthäusstift ein. Danach entsteht dort eine Seniorenresidenz mit gehobenem Standard.

Von Dorothee Pfaffel

Von Dorothee Pfaffel

Das „Classic Oldtimer Hotel“ in der Erni-Singerl-Straße in Ingolstadt wird ein Seniorenheim. Die Bewohner des Matthäusstifts werden dort im Laufe des Dezembers eine neue Bleibe finden. Sie müssen nämlich ausziehen, da ein ausländischer Investor das Gebäude aufgekauft und den Pachtvertrag mit der Diakonie nicht verlängert hat.

