Ingolstadt/Schrobenhausen

vor 33 Min.

Heilpraktiker-Prozess in Ingolstadt: Jetzt sagen weitere Betrugsopfer aus

Am Landgericht Ingolstadt geht es mit dem Heilpraktiker-Prozess weiter.

Plus Am Landgericht Ingolstadt wird der Prozess gegen eine Heilpraktikerin aus Schrobenhausen fortgesetzt. "Wenn's Dir schlecht geht, machst du das einfach." Das erzählen weitere Betrugsopfer.

Mit der Befragung eines Ehepaars ist der Betrugs-Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer am Montag nach knapp dreiwöchiger Pause fortgesetzt worden. Die Angeklagten müssen sich vor dem Ingolstädter Landgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs in etwa 70 Fällen verantworten (wir berichteten mehrfach). Sie sollen das Präparat BG-Mun als Mittel gegen Krebs und andere schwere Krankheiten verkauft haben, obwohl es sich laut Anklage um eine „Zuckerlösung ohne jede pharmakologische Wirkung“ handelt. Mit einem Arzt, dessen Verfahren abgetrennt worden ist, sollen sie so einen Erlös von mehr als 650.000 Euro erzielt haben.

