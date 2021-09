Ingolstadt

10:38 Uhr

Streit am Baggersee in Ingolstadt: Junger Neuburger zieht Waffe

Zu einem Streit zwischen fünf Personen ist es am Samstagnachmittag am Baggersee in Igolstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 23-jähriger Neuburger dabei eine Schusswaffe gezogen haben und bei der ungeladenen Waffe den Abzug betätigt haben. Hierauf wurden mehrere Zeugen aufmerksam, die die Polizei verständigten. Polizeieinsatz am Baggersee in Neuburg: Beamten finden Gasdruckpistole bei Neuburger Als die Polizei den 23-Jährigen später traf, fans die bei ihm eine Gasdruckpistole. Nach ersten Erkenntnissen haben Meinungsdifferenzen zwischen den Personen zum Streit geführt, heißt es weiter. Der 23-jährige Neuburger war stark alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Streifenbeamten weiter aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen musste. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (nr)

