Wie ein Flüchtling aus Afghanistan in Ingolstadt heimisch wurde

Faisal Seddiqi ist aus Afghanistan geflüchtet. In Ingolstadt fühlt er sich zu Hause und hat bei der Caritas eine Arbeit gefunden. Doch er hat auch Angst um die Familie in Kabul.

Eigentlich könnte Faisal Seddiqi zuversichtlich in die Zukunft schauen: Der 34-jährige Asylbewerber hat eine Ausbildung absolviert und seit kurzem eine Arbeitsstelle. Doch der Neuingolstädter kommt oft nicht zur Ruhe, wenn er an seine Heimat, an Afghanistan, denkt. Immer wieder ist er in Gedanken bei seiner Familie, mit der er täglich übers Handy Kontakt hat. „Eine Schwester von mir hat zuletzt sechs Kilo verloren, weil sie sich ständig ängstigt“, erzählt Faisal. „Die Taliban sind Terroristen.“

Faisal Seddiqi stammt aus Kabul und hat bei einer Ölfirma gearbeitet

Faisal Seddiqi stammt aus einer zehnköpfigen Familie in Kabul. Nach der Schule arbeitete er einige Jahre bei einer afghanischen Ölfirma und studierte dann Politikwissenschaft. Schon während des Studiums war er im afghanischen Außenministerium angestellt, anschließend an der afghanischen Botschaft in Den Haag. Ende 2017 flüchtete er und kam mit einem Bus über Schweden nach Deutschland. „Ich wollte mein Leben retten“, berichtet er, mehr will er dazu nicht sagen. Er hat eine Aufenthaltsgestattung, sein Asylverfahren ist immer noch nicht abgeschlossen.

Der Flüchtling aus Afghanistan hilft Schülern und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten

Am Anfang war er im Ankerzentrum in Ingolstadt untergebracht, anschließend in einer dezentralen Unterkunft in Kösching. Seit kurzem hat er eine eigene Wohnung in Ingolstadt. „Das stärkt mein Selbstwertgefühl ungemein“, sagt er. Und Faisal Seddiqi nutzte die Chancen, die er erhalten hat. Nach einer Ausbildung zum Sozialbetreuer bei der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) ist er seit kurzem bei der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt als Schulbegleiter an der August-Horch-Schule, einem sonderpädagogischen Förderzentrum, in Teilzeit angestellt. Dort hilft und motiviert er Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten. „Es ist eine erfüllende Arbeit. Da weiß man am Feierabend, was man getan hat“, meint er. Im kommenden Jahr will er sich weiterbilden: mit einem Studium Soziale Arbeit oder Sozialmanagement.

Neben seiner Arbeit ist er seit mehreren Monaten zweimal in der Woche ehrenamtlich bei den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten engagiert. Er fährt Bewohnerinnen und Bewohner zum Beispiel zum Einkaufen oder zum Arzt, hilft aber auch dabei, Zimmer bezugsfertig zu machen und Räume zu reinigen. „Er ist sich für keine Arbeit zu schade“, lobt ihn Sozialdienstleiter Hajo Aden.

Faisal Deddiqi spricht sehr gut deutsch

Zu den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten kam Faisal Seddiqi, der sehr gut deutsch spricht, als er einen Prospekt der Einrichtung mit Telefonnummer und Aufschrift „Wenn Sie freiwillig helfen wollen, kommen Sie zu uns“ im Wartezimmer eines Arztes entdeckte. „Da mir die Caritas viel geholfen hat, vor allem im Asylverfahren, wollte ich etwas zurückgeben“, erklärt der junge Afghane. Seine Deutschlehrerin rief Hajo Aden an, und kurz darauf fing er im Betreuungsdienst der Caritas-Wohnheime an.

Faisal Seddiqi hat sich in Ingolstadt gut eingelebt: „Ich fühle mich hier heimisch und schätze die Gastfreundschaft und Großherzigkeit der Bayern“, erklärt er. Er hat fest vor, hier eine eigene Familie zu gründen. Sein größter Wunsch ist aber, „dass auch meine Familie aus Afghanistan hier herkommen kann“. (nr)