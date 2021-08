Zwei Gasflaschen im Inneren: In Ingolstadt brennt ein Wohnmobil aus

Die Feuerwehr muss in Ingolstadt ein in Brand geratenes Wohnmobil löschen. Im Inneren des Mobils befanden sich glücklicherweise keine Menschen mehr.

Am Montagvormittag kam es auf einem Parkplatz an der Marie-Curie-Straße in Ingolstadt zu einem Brand eines Wohnmobils. Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung und da zunächst unklar war, ob sich im Wohnmobil noch Personen befinden, wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Freiwillige Feuerwehr Mailing alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einheiten stand das Wohnmobil laut Feuerwehr bereits in Vollbrand, eine Gefahr der Brandausbreitung auf die Umgebung bestand demnach nicht.

In Ingolstadt brennt ein Wohnmobil aus

Das Fahrzeug wurde durch die alarmierten Feuerwehren mit zwei Strahlrohren abgelöscht. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr im Fahrzeug, allerdings zwei Propan-Gasflaschen. Bei beiden hatte bereits das Sicherheitsventil ausgelöst, über welches das Gas austreten konnte. Die beiden Behälter wurden gekühlt, bis keine Gefahr mehr von ihnen ausging. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Mailing mit insgesamt 25 Einsatzkräften. (nr)