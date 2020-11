vor 33 Min.

Ingolstadt fördert Lastenräder: Was erhofft man sich davon?

Diese Räder sollen in Ingolstadt gefördert werden: Lastenräder, auch bekannt als Pedelecs.

Sie sind groß, praktisch und klimaschonend: Lastenfahrräder gehören seit einigen Jahren fest zum Stadtbild. Nun hat der Stadtrat beschlossen, dass in Ingolstadt der Kauf solcher Fahrräder finanziell gefördert werden soll.

Die finanzielle Förderung von sogenannten Lastenfahrrädern - auch als Pedelecs bezeichnet - gilt sowohl für eine private als auch eine gewerbliche Nutzung. Die Pilotphase in Ingolstadt dauert ein Jahr, zur Verfügung hat der Stadtrat insgesamt 70.000 Euro gestellt. Was erhofft man sich davon?

Lastenfahrräder in Ingolstadt: Förderung soll bald schon fließen

Das Geld soll laut Dritter Bürgermeisterin Petra Kleine bereits ab Januar fließen. Pro Lastenrad gibt es 25 Prozent des Nettokaufpreises erstattet. Für ein Lastenrad mit Elektroantrieb gibt es seitens der Stadt eine maximale Förderung von bis zu 1000 Euro.

Kleine erhofft sich, dass sich so mancher Ingolstädter im Gegenzug womöglich gegen ein Zweitauto entscheiden könnte. So könnten dann nicht nur schädliche Emissionen vermieden, sondern auch die Parkplatzsituation in der Ingolstädter Innenstadt entspannt werden. (nr)

