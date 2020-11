vor 38 Min.

Ingolstadt hat zwei neue Referenten

Sozial- und Baureferat mit neuer Spitze

Das Ergebnis dieser Wahlen wurde mit Spannung erwartet. Wer wird neuer Sozial- und Gesundheitsreferent der Stadt Ingolstadt? Und vor allem: Wer wird Baureferent? Behält der mitunter in der Kritik stehende Alexander Ring die Leitung des städtischen Hoch- und Tiefbaureferats?

Die Antwort lautet „Nein“. Ring, der den Posten im Februar 2015 übernommen hatte, schaffte es zwar in die Stichwahl, hat aber letztendlich gegen seinen Gegenkandidaten Gero Hoffmann deutlich verloren. Hoffmann erhielt in der Stichwahl 34 Stimmen, Ring nur 15. Derzeit leitet der 54-jährige Ingolstädter noch das Referat für Hochschulbau im bayerischen Staatsministerium für Wohnen Bauen und Verkehr. Jetzt freut er sich darauf, künftig mit dem Rad zur Arbeit fahren zu können, wie er sagte. Als Baureferent will er bei Bauprojekten insbesondere Kosten und Termine im Blick behalten, außerdem möchte er auf eine nachhaltige und innovative Bauweise setzen.

Wolfgang Scheurer trat aus Altersgründen nicht mehr für die Wahl des Sozial- und Gesundheitsreferenten an. Als Kandidaten standen Isfried Fischer, Maren Lewerenz und Matthias Schäffer zur Verfügung. Auch hier kam es zur Stichwahl. Am Ende setzte sich Fischer, bislang stellvertretender Sozialreferent, mit 27 Stimmen durch, Lewerenz bekam 22. Damit ist der 51-Jährige der neue Leiter des Referats für Soziales, Jugend und Gesundheit. Er ist Bankkaufmann und Jurist und seit 2005 Leiter des Jobcenters Ingolstadt. Als Referent will er unter anderem Jugendsozialarbeit an allen Schulen umsetzen, junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern und Ehrenamtliche aktiver unterstützen. (dopf)

Themen folgen