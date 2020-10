vor 29 Min.

Interview mit der neuen Kulturreferentin: "Mehr tun für die Neuburger Kultur"

Plus Gabriele Kaps ist Lehrerin für Latein und Französisch am Descartes-Gymnasium. Mitte des Jahres übernahm die 44-Jährige auch die beiden Referate für Städtepartnerschaft und Kultur. Wie war das in Corona-Zeiten?

Frau Kaps, seit Mai leiten Sie das Referat für Städtepartnerschaft, im Juli kam das für Kultur dazu. Hatten Sie schon Zeit, sich einzuarbeiten?

In das Referat der Städtepartnerschaft hatte ich mich schnell eingefunden. Zumal es mir als Lehrerin auch liegt. Damals leitete Josef Götzenberger das Kulturreferat noch. Als er starb, hat das unserem Stadtrat erst einmal vor Augen geführt, wie nah dieses Coronavirus, diese Pandemie an uns herankommen kann. Unsere CSU-Fraktion musste die Lücke schließen. Was mich vor die Überlegung stellte, ob ich es mir zutraue, zwei Ämter auszufüllen.

Keine Entscheidung, die man spontan fällt. Wie war das für Sie?

Ich bin in mich gegangen und zu dem Schluss gekommen, dass beide Referate – Städtepartnerschaft und Kultur – gut zusammenpassen könnten. Dass man vielleicht Synergieeffekte nutzen könnte. Und schon war ich mittendrin.

... wobei Ihnen die Kultur auch privat nicht ganz fern liegt.

Das stimmt. Als Stadtführerin war ich schon mit mancher Thematik dabei. 2017 durfte ich im wissenschaftlichen Beirat die Ausstellung „Fürstenmacht und wahrer Glaube - Reformation und Gegenreformation“ begleiten. Im historischen Verein bin ich Ausschussmitglied, außerdem singe ich im Madrigalchor, habe mich mit Klaus Hopp-Wiel um die Wiederbelebung der Studienkirche gekümmert und war Gründungsmitglied des Collegium Sanctae Ursulae. Die Kultur liegt mir wirklich nicht fern. Es ist aber etwas anderes, den Kulturbereich als Referentin zu betrachten und zu gestalten.

In dieser Hinsicht wurden Sie von der Corona-Pandemie unterbrochen.

Sicherlich ist es in diesen Zeiten schwieriger, das Kulturreferat zu übernehmen. Wir haben jetzt ganz neue Problematiken.

Welche Problematiken sind das?

Die Kultur wurde lange Zeit nicht als systemrelevant erachtet – auch nicht von der Politik. Nachdem man alles geschlossen hatte, wurde schrittweise wieder gelockert. Jetzt hat man das Problem, Wirtschaftlichkeit und Gesundheitsschutz mit der Kultur in Einklang zu bringen.

Haben Sie dafür auch ein konkretes Beispiel?

Um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, durfte bisher nur 68 Leute ins Neuburger Stadttheater. Wirtschaftlich gesehen, ist das schwierig. Kultur ist zwar immer ein Zuschussbetrieb – jetzt aber noch mehr. Denn die Rahmenbedingungen, die uns die Regierung an die Hand gibt, machen es nicht einfacher.

Trotz virusbedingter Hürden konnte die Sommerakademie 2020 stattfinden. Ein Erfolg?

Die Sommerakademie gehörte zu den ersten „Baustellen“, die sich durch Corona für mich als Kulturreferentin ergeben haben. Dozenten und Teilnehmer, Organisatoren – wir alle waren froh, dass sie stattfinden konnte. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Künstler auf Auftritte angewiesen sind, weil sie damit ihren Unterhalt verdienen.

Gleichzeitig sind in der Krise auch neue Formate entstanden wie das Karlsplatz-Theater mit Sepp und Kerstin Egerer, das Sie mitinitiierten. Wie war hier die Resonanz?

Das war ein Selbstläufer. Beim ersten Mal kamen 180 Besucher auf den Karlsplatz, dann gut 100 und bei der dritten Auflage noch 60. Es hat gezeigt, dass die Leute nach Kultur ausgehungert waren, und es ihnen gefällt, wenn sich in Neuburg wieder etwas rührt.

Ein Konzept, das sich auch in anderen Jahren realisieren lässt?

Ich fand dieses Format sehr charmant. Man könnte überlegen, eine Art Kulturpicknick auf dem Karlsplatz zu etablieren. Warum nicht einmal etwas ausprobieren, neue Schichten ansprechen und aus der Krise einen positiven Nutzen ziehen?

Gibt es schon präzise Pläne, was die Kultursaison 2021 angeht?

Wir diskutieren gerade über zwei neue Formate für nächstes Jahr, die vielversprechend sind. Es sind Konzepte, die es in Neuburg so noch nicht gegeben hat, die aber neue Kulturliebhaber anziehen könnten. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

Hauptberuflich sind Sie Lehrerin für Französisch und Latein am Descartes-Gymnasium. Mit Blick auf die Kultur in Neuburg - sehen Sie hier noch Handlungsbedarf für Jugendliche?

Ich möchte die Kultur öffnen für junge Leute. Mit der Fotoausstellung „#86633“, die Stadtarchiv und Kulturamt organisiert haben, haben wir durchaus auch andere Schichten gewonnen. Aber im Musikbereich in Neuburg könnte man mehr tun, um vielleicht Bands anzusprechen und zu unterstützen. Aber – wegen Corona ist das noch Zukunftsmusik.

Ganz allgemein gesprochen, wie gut sehen Sie die Stadt Neuburg kulturell aufgestellt?

Im Vergleich zu anderen Kulturstädten dieser Größe sind wir gut, sogar sehr gut aufgestellt. In diesen Zeiten müssen wir als Stadt den Kulturschaffenden – ob ehrenamtlich oder professionell – vor allem das Signal geben, dass es weitergeht und wir ihnen helfen wollen. Deshalb machen wir das Theater auf, obwohl es nicht besonders wirtschaftlich ist. Deshalb bekommt das Ensemble del Arte einen Zuschuss, damit die Konzertreihe in abgespeckter Form stattfinden kann. Denn wenn diese Schauplätze und Akteure einmal von der Bildfläche verschwinden, wird es schwer, alles wieder aufzubauen.

Wie sehen Sie in die Zukunft?

Sicher wird uns das Virus noch länger begleiten. Wir müssen lernen, damit zu leben, ohne auf alles zu verzichten. Wir brauchen Kultur zur Ablenkung, aber auch um uns kritisch mit Inhalten auseinandersetzen. Das haben wir alle gemerkt. Für mich persönlich ist Kultur daher absolut systemrelevant.

Interview: Elisa Glöckner

