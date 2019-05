vor 46 Min.

Jugendleistungsabzeichen mit Bravour bestanden

Am Ende waren alle glücklich, dass sie ihr bayrisches Jugendleistungsabzeichen trotz kalter Witterung bestens gemeistert haben.

Die Nachwuchskräfte der Wehren Burgheim und Kunding mussten nicht nur bei der Prüfung bibbern

Zum Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr Burgheim stellen sich immer wieder Gruppen zum Leistungsabzeichen. In diesem Jahr haben sich die Stützpunktfeuerwehr Burgheim und die Ortsfeuerwehr Kunding zusammen den Schiedsrichtern zur Abnahme des Bayrischen Jugendabzeichens gestellt. Insgesamt nahmen 14 Jugendliche teil, wobei es in diesem Jahr einen erfreulich hohen weiblichen Anteil gab. Die beiden Jugendgruppen setzten sich aus zehn Mädchen und vier männlichen Floriansjüngern zusammen, wobei vier aus dem Ortsteil Kunding stammen.

Am Ende konnten die Schiedsrichter Jürgen Schreier (Kreisjugendwart), Christian Haas (stellvertretender Kreisjugendwart) und Gerhard Lang (Kommandant der Feuerwehr Erlbach) den Jugendlichen Bestnoten ausstellen. Als Belohnung wurde den Teilnehmern beim anschließenden Burgheimer Floriansfest das bayrische Jugendabzeichen überreicht.

Besonders in diesem Jahr hervorzuheben ist, dass die Abnahme bei regnerischem Wetter und eisigen Temperaturen durchgeführt wurde, das nicht nur den Beteiligten, sondern auch den vielen Zaungästen einiges an Durchhaltevermögen abverlangte. Danach wurde allerdings in der gut geheizten Fahrzeughalle das Floriansfest der Stützpunktfeuerwehr Burgheim noch ausgiebig gefeiert. (tbb)

