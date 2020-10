23.10.2020

Junger Ingolstädter pinkelt ins Gebüsch, dann war sein Rad weg

Ein 18-jähriger Radfahrer musste in Ingolstadt dringend seine Notdurft verrichten. Er ging dazu ins Gebüsch. Das stellte sich im Nachhinein aber als Fehler heraus.

Das hatte ein 18-jähriger Ingolstädter wahrlich nicht ahnen können. Wie die Polizei mitteilt war der junge Mann am Donnerstagabend auf seinem Fahrrad in der Parkanlage östlich der Technischen Hochschule Ingolstadt unterwegs. Um seine dringende Notdurft verrichten zu können, stieg er kurz ab und begab sich in das angrenzende Gebüsch. Das Fahrrad ließ er währenddessen unversperrt auf dem Weg stehen.

Das aber stellte sich als Fehler heraus. Während sich der Geschädigte nämlich noch erleichterte, schwang sich ein Unbekannter auf sein Zweirad und trat in die Pedale. Der 18-Jährige konnte den Täter nur noch beobachten, wie er mit seinem Rad weg fuhr. Eine nähere Personenbeschreibung war ihm leider nicht möglich. Der Wert des Fahrrades wird auf rund 400 Euro beziffert. (nr)

