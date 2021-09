Karlshuld

Kiesabbau um Kochheim: Zwölf Punkte, die dagegen sprechen

37 Bürgerinnen und Bürger aus Kochheim waren gekommen, um die Gemeinderatssitzung zu verfolgen, in der es um den erweiterten Kiesabbau ging.

Plus In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Karlshuld waren auch 37 Bürgerinnen und Bürger aus Kochheim vertreten. Der Grund war die Fortschreibung des Regionalplans zum Kiesabbau. Welche Einwände es dagegen gibt.

Von Andrea Hammerl

Es war eine klare Demonstration der Kochheimer gegen den erweiterten Kiesabbau im Regionalplan der Region 10: 37 Zuschauer hat der Gemeinderat Karlshuld sonst eher selten. Bürgermeister Michael Lederer freute sich über die große Resonanz und begrüßte die Ortsteilbürger herzlich – es seien ja bereits Vorgespräche zu dem Thema geführt worden. „Wir sind massiv von den neuen Vorranggebieten für Kiesabbau betroffen, ganz besonders Kochheim – mein Empfinden ist, dass wir versuchen sollten, das zu verhindern“, schickte Lederer dem Vortrag von Bauamtsleiter Thomas Schulz voraus.

