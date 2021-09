Karlshuld

19:30 Uhr

Tränenreiche Diskussion zum Klimaschutz im Donaumoos

Plus Eine Studie soll untersuchen, welche klimafreundlichen Kulturen auf dem Moorboden angebaut werden könnten. Warum der Donaumoos-Zweckverband beschimpft wurde und Peter Mießl weinen musste.

Von Andrea Hammerl

Klimaschutz soll durch Reduzierung des Energieverbrauchs, effizientere Nutzung der Energien und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht werden. Erheblichen Anteil am CO2-Ausstoß haben die Moore. Was konkret im Donaumoos getan werden könnte, will der Verein eee (Energie effizient einsetzen) in einer Leader-geförderten Machbarkeitsstudie herausfinden.

