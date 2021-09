Zwei Open-Air-Partys in Karlshuld: Die Sommernächte starten

Am Wochenende finden in Karlshuld die Sommernächte auf dem Volksfestplatz statt - mit zwei Open-Air-Partys. Diese DJs treten dort auf.

Es steht alles bereit für die Karlshulder Sommernächte heute am 3. und 4. September auf dem Volksfestplatz. Die Lanzl-Gastronomie veranstaltet dort zwei Open-Air-Partys. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.

Sommernächte Karlshuld: Den Anfang macht DJ Gibbs

Den Anfang macht DJ Gibbs am Freitagabend mit einer 2000er-Party. Am Samstag legen DJ Tronic und Pitzekind dann Hits aus den 90ern auf. Der Eintritt kostet 16 Euro, Restkarten gibt es bei der Raiffeisenbank in Karlshuld sowie bei Edeka Lederer (keine Abendkasse!). Wer mitfeiern will, muss vollständig geimpft oder genesen sein oder einen Corona-Test vorweisen. Darüber hinaus sieht das Hygiene-Konzept im Stehen eine FFP2-Maske vor. (nr)