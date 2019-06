vor 41 Min.

Katze in Eichstätt aus Baumkrone gerettet

Die Feuerwehr hat in Eichstätt eine Katze aus einer Baumkrone gerettet.

Die Feuerwehr holte das verängstigte Tier aus zwölf Metern herab. Der Besitzer war danach sehr glücklich.

In der Eichstätter Eichendorffstraße wurde Dienstagnachmittag eine Katze aus einer zwölf Meter hohen Baumkrone gerettet. Das Tier saß laut Polizei bereits länger in der Baumkrone, Passanten hatten die Katze regelrecht „schreien“ gehört. Die Feuerwehr konnte das Tier dann mit einer Drehleiter von der Baumkrone holen. Zwischenzeitlich konnte auch der Katzen-Besitzer, ein 33-jähriger Anwohner, ermittelt werden. Der konnte seine Kleine danach wieder glücklich in die Arme schließen und mit nach Hause nehmen, wie die Polizei weiter berichtet. (nr)

