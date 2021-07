Königsmoos

19:30 Uhr

Eine App nur für Königsmoos: Lokale Informationen aufs Handy

Plus Die Gemeinde lässt eine Handy-App erstellen, auf der lokale Informationen aus dem Ort gesammelt zur Verfügung stehen.

Von Ute De Pascale

Die Heimat aufs Handy laden können sich die Königsmooser in Kürze. Kostenlos wird allen Bürgerinnen und Bürgern eine Königsmoos-App zur Verfügung stehen. Eine Gaimersheimer Firma entwickelt Smartphone-Apps für Kommunen, in denen alle wichtigen Informationen zusammengefasst sind. Einmalig fallen für Gestaltung, Entwicklung und Markteinführung knapp 4000 Euro brutto an Kosten an, für Aktualisierung, Update und Inhaltspflege monatlich 291 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen