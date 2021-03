vor 33 Min.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen behandelt chronische Wunden digital

In Schrobenhausen werden ab sofort Sprechstunden mit der Wundexpertin per Videocall angeboten.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen können ab sofort post-operative und chronische Wunden per Video-Telefonie versorgt werden. Die telemedizinische Anwendung ist die neueste im digitalen Portfolio der Klinik. Als Gemeinschaftsprojekt der chirurgischen Abteilung mit der Wundexpertin Melda Dulda können so Patienten von zuhause aus untersucht werden. Anfahrten und Wartezeiten entfallen damit.

Melda Dulda, Wundexpertin am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen Bild: Stefanie Schmid

Das Angebot des Kreiskrankenhauses richtet sich an alle, die an chronischen Wunden leiden. „Jeder, der eine Wundversorgung benötigt und sich den Fahrweg sparen möchte, kann sich bei uns melden. Für viele Patienten, die nicht mobil sind, ist diese Art der Wundversorgung eine Entlastung“, wird Dr. Andreas Limberger, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, in einer Pressemitteilung zitiert. Auch für Pflegeheime sei das Angebot eine Entlastung, weil auf diese Weise nicht alle Bewohner zum Arzt gefahren werden müssten.

Für die Sprechstunde bei chronischen Wunden braucht man ein App

Für die Videosprechstunde sind ein Smartphone oder ein Tablet, die kostenlose Starleaf-App und ein heller Raum notwendig. „Starleaf ist eine sichere Alternative zu anderen Videotelefonie-Anbietern und im medizinischen Bereich, wo wir mit vielen sensiblen Daten umgehen, gerne genutzt.“, so Dr. Limberger. Nach der Terminvereinbarung mit der Wundexpertin wird eine Meeting-Einladung per E-Mail zugesandt. In einer Video-Sprechstunden wird dann alles Notwendige besprochen – wie beim Arzt, nur eben digital.

Termine können per Mail an SekretariatCH@kkh-sob.de oder telefonisch unter 08252/94220 vereinbart werden. (nr)

