vor 43 Min.

Landgericht: Ex-OB Lehmann verteidigt sich

Im Korruptionsprozess hat Ingolstadts Ex-OB Alfred Lehmann erneut eine Erklärung abgegeben, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften.

Im Korruptionsprozess gegen Ingolstadts früheren Oberbürgermeister Alfred Lehmann ist die Beweisaufnahme kleinteilig und detailreich. Das blieb auch am Donnerstag so, dem inzwischen zwölften Verhandlungstag. Ingolstadts früherer Rathauschef muss sich seit Anfang März vor der 1. Strafkammer wegen Untreue und Bestechlichkeit verantworten. Mit angeklagt sind die Vertreter zweier Bauträger. Es geht um fragwürdige Wohnungskäufe auf dem Gelände des alten Krankenhauses und der früheren Pionierkaserne. Lehmann soll sich laut Anklage einen finanziellen Vorteil von rund 750000 Euro verschafft und die Allgemeinheit, konkret den Krankenhauszweckverband, um rund 1,2 Millionen Euro geschädigt haben. Der Ex-OB hat die Vorwürfe von Anfang an vehement bestritten. Und der 69-Jährige äußerte sich vor Gericht am Donnerstag erneut, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften.

Dabei ging es auch um den Ex-Geschäftsführer des Klinikums, Heribert Fastenmeier. Der verstorbene Krankenhausmanager war von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ebenfalls wegen Untreue und Bestechlichkeit angeklagt worden, war in U-Haft gekommen und hatte sich dort Ende 2017 das Leben genommen. Das Verfahren gegen ihn wurde beendet, zu einem die Schuldfrage klärenden Strafprozess konnte es nicht mehr kommen. Die weiteren 16 Beschuldigten in der Klinikumsaffäre hatten entweder einen Strafbefehl akzeptiert oder die Verfahren waren – zumeist gegen Geldzahlungen – eingestellt worden.

Im Zuge der Ermittlungen gegen Fastenmeier war auch Lehmann ins Visier der Ermittler geraten, der in seiner Amtszeit auch Vorsitzender des Krankenhauszweckverbandes gewesen war. Fastenmeier hatte bei der Polizei die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Lehmann in Teilen bestätigt. Seine Aussage war an einem der ersten Prozesstage von Landgerichtsvizepräsident Jochen Bösl verlesen worden. Vergangene Woche dann hatten Kripobeamte allerdings zu Protokoll gegeben, dass Fastenmeier während seiner Aussage keinen Belastungseifer gegenüber Lehmann an den Tag gelegt habe. Groll habe Fastenmeier vielmehr gegen den amtierenden Oberbürgermeister Christian Lösel gehegt, so die Aussage eines Beamten. Von Lösel habe Fastenmeier sich alleingelassen gefühlt, als gegen ihn ermittelt wurde. Dass Fastenmeier Lehmann aber eins „reinwürgen“ habe wollen, diesen Eindruck habe er nicht gehabt, erklärte der Beamte weiter.

Lehmanns Anwälte legen dem Landgericht Ingolstadt Mails vor

Dem widersprach nun Lehmann am Donnerstag. Seine Anwälte, Andreas von Mariassy und Jörg Gragert, hatten dem Gericht zuvor entsprechende Mails von Fastenmeier an eine Mitarbeiterin als Beleg vorgelegt und daraus in der Verhandlung zitiert. Lehmann wurde darin heftig beleidigt. Das einstmals sehr gute Verhältnis zwischen ihm und Fastenmeier scheint demzufolge zumindest ziemlich am Ende gewesen zu sein. Dass ihr früherer Chef hingegen selbst am Verfassen jener anonymen Briefe beteiligt gewesen sein könnte, die – wie berichtet – zu Beginn und während des Klinikumsskandals in Ingolstadt die Runde gemacht und unter anderem Lehmann diskreditiert hatten, bestätigte die Mitarbeiterin, die die zitierten Mails erhalten hatte, allerdings nicht. Richter Bösl hatte hier explizit nachgefragt, weil – wie er sagte – man nach der Lektüre der Mails zumindest den Schluss ziehen könne, dass solche Briefe geschrieben worden sein könnten. Die Mitarbeiterin betonte aber, dass ihr nichts dergleichen bekannt sei.

Lehmann: Habe keinen Einfluss genommen

Lehmann erklärte vor Gericht ferner, dass er damals überlegt habe wegen jener anonymen Briefe, die auch die nun vor Gericht verhandelten Immobiliengeschäfte thematisiert hatten, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Sein Anwalt habe ihm aber davon abgeraten, weil die Nachweispflicht bei Verleumdungssachen beim Anzeigeerstatter liege. Wenn er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, so erklärte Lehmann weiter, hätte er doch sicher keine Anzeige erstatten wollen und sich so selbst belastet.

Lehmann betonte in seiner längeren Erklärung zudem erneut, dass er keinen Einfluss auf die Immobilienprojekte zu seinen Gunsten genommen habe. Er widersprach dabei unter anderem einer entsprechenden Aussage eines IFG-Mitarbeiters mit Blick auf den Verkauf der Pionierkaserne. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. (kuepp)