„Leerelos“: Projekt des Altstadttheaters bespielt Leerstände in Ingolstadt

Das neue Altstadttheater-Projekt mit dem Titel „Leerelos“ will Ingolstadt neu entdecken: Dabei werden die (Schau)Fenster der Leerstände in der Innenstadt ins Zentrum gerückt, mit Leben gefüllt und bespielt.

Eine nur für das Projekt „Leerelos“ angefertigte fotografische Bestandsaufnahme hatte zuvor 32 Leerstandsgebäude im Stadtkern Ingolstadts festgehalten. Danach wurden diese Fotografien mit Antworten von Ingolstädter Bürgerinnen und Bürger auf die Frage „Was fehlt Dir gerade am meisten?“ erweitert, um so den anhaltenden architektonischen Leerstand mit der Frage nach der emotionalen Leere der aktuellen Zeit zu füllen. Diese philosophische Foto-Strecke ist nun unter dem Namen „Sehnsuchtsorte“ online auf der Webseite www.leerelos.de zu sehen.

„Leerelos“ in Ingolstadt: Bald können Interessierte per Podcast durch die Stadt wandern

Im nächsten Schritt könnten Interessierte ab Mai per Podcasts einer vorgegebenen Route durch die Stadt folgen. Als Abschluss werden am Wochenende des 18. bis 20. Juni die Fenster der Leerstände selbst lebendig. Viele der leerstehenden Häuser in der Innenstadt haben eine eigene Geschichte und geben damit den Orten noch einmal ein anderes Gesicht, schreiben die Organisatoren. Diese Geschichten, Erzählungen und Anekdoten werden für eine Auswahl an Bauten recherchiert und von verschiedenen Ingolstädter Künstlerinnen und Künstlern in den Schaufenstern umgesetzt. (nr)

Weitere Informationen gibt es auf der Projekt-Website www.leerelos.de, auf www.facebook.com/altstadttheater oder www.instagram.com/altstadttheater.

Lesen Sie dazu auch: