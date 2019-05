17:07 Uhr

Luftige Aussichten in Burgheim

Die Luftsportgruppe Burgheim lädt am 26. Mai an der Illdorfer Straße zum Fliegerfest. Was die Besucher erwartet, vom Nervenkitzel bis zur gemütlichen Einkehr.

Von Peter Maier

„Wie ein Schleier staubt der Regen“, singt der Liedermacher Reinhard Mey in seiner Fliegerballade „Über den Wolken.“ Für Thomas Bansmann, den Vorsitzenden der Luftsportgruppe Burgheim, wäre dies ein Albtraum beim Fliegerfest am Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr am Fluggelände an der Illdorfer Straße.

Lange Jahre war das erste Wochenende im September ein festes Datum für dieses Spektakel. In den vergangenen zwei Jahren machte jedoch die Witterung den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung, sodass sich die Luftsportgruppe heuer für den Wonnemonat Mai entschied. Das Fliegerfest ist für den Verein die wichtigste Einnahmequelle, um seine Aufgaben finanzieren zu können. Entsprechend sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Halle und Vorplatz verwandeln die Luftsportler zu einem Biergarten. Daneben können sich die jüngsten Besucher an einer Hüpfburg austoben.

Burgheim: Beim Fliegerfest in luftige Höhen

Viele Besucher wollen das Fliegerfest aus luftigen Höhen genießen. Die Piloten der Luftsportgruppe bringen die Gäste mit ihren Maschinen in diese Regionen. Ein Flug über den Heimatort, das eigene Haus oder entlang der Donau wird damit zu einem besonderen Erlebnis. Wer etwas mehr Abenteuer sucht, kann zu Thomas Bansmann in das Drachen-Trike steigen und sich zwischen 400 und 1000 Metern Höhe den Wind um die Nase wehen lassen. Beim Fliegerfest ist allerdings noch mehr Nervenkitzel geboten, nämlich der Tandemsprung. Drei ausgebildete Tandemmaster der Luftsportgruppe Burgheim steigen mit ihren Schützlingen in eine Cessna-Absetzmaschine, um aus 3000 Metern Höhe den Sprung in die Tiefe zu wagen.

Nach sechs Jahren startet erstmals wieder ein Heißluftballon beim Burgheimer Fliegerfest. Damals ging es von Burgheim nach Bayerdilling. Bild: Peter Maier

Der Profi an den Seilen hat dabei viele Möglichkeiten, den modernen Fallschirm zu steuern und eine punktgenaue und sichere Landung hinzulegen. Ganz anders die Traditionsspringer mit ihren Rundkappen. Diese Fallschirme können nicht fliegen, es staut sich lediglich die Luft unter der Kappe. Die Springer sind deshalb zum größten Teil davon abhängig, wohin der Wind sie treibt. Die Landung mit der Rundkappe ist deutlich unsanfter als bei der modernen „Matratze.“ Eine gekonnte Rolle schützt vor Verletzungen.

Befreundet Luftsportgruppen werden in Burgheim erwartet

Traditionell kommen befreundete Luftsportgruppen nach Burgheim. Bereits angekündigt haben sich die Bopfinger, die Ellwanger kommen mit einem Bücker-Jungmann-Doppeldecker, der in den 30er Jahren ein sehr beliebtes ziviles Fluggerät war. Die Manchinger bringen eine DO 27 mit, die so manchem Luftwaffen-Reservisten in bester Erinnerung sein dürfte. Nach sechs Jahren wird sich beim Fliegerfest wieder ein Heißluftballon in die Lüfte erheben. Die Ballonfahrer aus Straubing bringen entweder ein luftfahrendes Sportgerät mit einem Korb für sieben Passagiere oder die große Version, bei der 18 Fahrgäste Platz haben, mit.

Wer nicht selbst in die Luft geht, schickt sein Modellflugzeug in den Himmel über Burgheim. Bild: Peter Maier

Bekanntlich fährt ein Heißluftballon durch die Lüfte, er fliegt nicht. Bei den Modellfliegern ist dies anders. Die Mitglieder der Vereine aus Neuburg und Burgheim zeigen, zu welchen Flugkünsten ihre selbst gebauten Maschinen in der Lage sind. Besonders spektakulär sind dabei die „puppets on parachute.“ An den Modellflugzeugen hängen Puppen mit Fallschirmen. Wenn der Pilot am Boden die „Springer“ ausklinkt, schweben sie an einem Fallschirm zu Boden. Schließlich können die Gäste beim Burgheimer Fliegerfest bei der großen Tombola gewinnen. Haupttreffer sind Rundflüge und Tandemsprünge.

