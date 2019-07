vor 5 Min.

Mangelware Azubi – der Wirtschaft fehlt der Nachwuchs

Noch über 230 freie Ausbildungsplätze im Landkreis. Es braucht mehr Wertschätzung der beruflichen Ausbildung

Für die Betriebe im Landkreis ist es auch dieses Jahr eine Herausforderung, ihre Ausbildungsplätze mit ausreichend Azubis zu besetzen. Wenige Wochen vor Start des neuen Ausbildungsjahres sind laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit noch 231 Lehrstellen unbesetzt. Ihnen stehen 146 unversorgte Schulabgänger gegenüber. Bei einer Lücke von 85 fehlenden Bewerbern ist der IHK für München und Oberbayern zufolge damit zu rechnen, dass heuer erneut eine Vielzahl an Ausbildungsplätzen im Landkreis unbesetzt bleiben.

„Die Betriebe stehen vor einem Dilemma, denn der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt. Um sich ihren Fachkräftenachwuchs zu sichern, spielt die Ausbildung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Mit 614 gemeldeten Ausbildungsplätzen ist das Angebot auch dieses Jahr wieder sehr groß“, wird Hartmut Beutler, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, in einer Pressemitteilung zitiert. Er fordert Eltern und Schüler daher auf, sich frühzeitig über die Chancen, die eine Berufsausbildung bietet, zu informieren. „Unsere Azubis erwartet nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss eine spannende und erfüllende berufliche Zukunft, die ihnen alle Wege offen lässt. Für jene, die bislang noch keinen Erfolg mit ihrer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz hatten, gilt es, dranzubleiben und sich weiter zu bewerben. Sie haben noch beste Karten, um im September mit einer Ausbildung durchzustarten“, ermutigt der Vorsitzende.

Laut Beutler bietet eine Berufsausbildung nicht nur jungen Menschen hervorragende berufliche Perspektiven. „Egal in welchem Alter oder Lebensabschnitt, eine duale Berufsausbildung ermöglicht immer einen ausgezeichneten beruflichen Neustart. Wir leben in einer Zeit voller Veränderungen und Umbrüche, die von uns zunehmend die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen einfordert. Beruflich neu anzufangen, ist daher keine Frage des Alters, sondern des Mutes, der Neugierde und des Willens“, so der Unternehmer.

Er appelliert auch an die Politik, sich noch stärker für eine ausgewogene Balance zwischen dem beruflichen und akademischen Bildungsweg einzusetzen. „Zwar sank 2018 bayernweit die Zahl der Studienanfänger bei einem gleichzeitigen Azubi-Plus in Bayerns Betrieben, aber das Umdenken in der Gesellschaft verbunden mit mehr Wertschätzung gegenüber der beruflichen Ausbildung hat erst begonnen“, betont Beutler.

Die Ende Juni veröffentlichten Zahlen der Arbeitsagentur beziehen sich auf alle Bereiche der beruflichen Bildung. Davon ist der IHK-Bereich im Landkreis mit derzeit über 840 Azubis in 198 Ausbildungsbetrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen der größte. Er steht für knapp 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. Es folgen Handwerk und freie Berufe. In Ingolstadt sind übrigens 697 Lehrstellen unbesetzt. Ihnen stehen 379 Schulabgänger gegenüber, die noch keinen Ausbildungsplatz haben. (nr)

