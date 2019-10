vor 23 Min.

Mann bedroht in Ingolstadt seine Mutter mit Messer

Die Polizei hat in Ingolstadt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der seine Mutter auf offener Straße mit einem Messer bedroht hatte.

Bauarbeiter überwältigten den 47-jährigen Ingolstädter in einem günstigen Moment. Der offensichtlich verwirrte Mann war komplett nackt unterwegs gewesen.

Am Dienstagmorgen hat in Irgertsheim ein komplett nackter Mann auf der Straße seine Mutter mit einem Messer bedroht. Laut Polizei waren gegen 8.20 Uhr verschiedene Meldungen bei der Inspektion eingegangen, ein Mann habe eine Frau am Arm gepackt und schleppe sie mit sich.

Vier Bauarbeiter waren dann den weiteren Angaben der Polizei zufolge auf den 47-Jährigen aufmerksam geworden, der seiner Mutter das Messer an den Rücken hielt. Dieses hatte der Ingolstädter kurz zuvor aus einer unversperrten Garage entwendet. Die Bauarbeiter nutzten einen günstigen Moment, als der offensichtlich Verwirrte das Messer weglegte, um ihn zu überwältigen und zu Boden zu bringen. Er wurde unverletzt an die Polizei übergeben, die ihn aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus einlieferte. Seine Mutter blieb auch unverletzt. (nr)